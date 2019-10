Disin ge president kais ǀnûgudi !nâ go ǂgâ Kuzeeko Tjitemisa National Khomas

ǀAEǁGAMS – Namibiab ǁHûidi !Nans (ECN) ge ǂoago wekheb Donertaxtsēs ǀams ai ge ǂanǂan, ǁîs ge disi ǁgaumâide a !khō!oasa !goaxa President ǁhûidi !aroma. ECNs ge ǁkhāti ge ǂan!gâ ǁîs ge 14 ǂgiǂgo!nandi ǀonde a !khō!oasa hîa !Haosi ǂNûs ǁhûidi !nâ nî !âde. Nēti ī ǂganamsendi ge Fraitaxtsēs ai gere !gûǀam.

Swapo !Nans ge President Hage Geingob ǀonsa ǁîn ǁgaumâisa ǁanib ase ge mā, Popular Democratib Movements ge ǂgaeǂgui-aob McHenry Venaaniba a ǁgaumâise. Landless People’s Movements ge BernadusSwartbooiba ge ǁgaumâi tsî All People’s Partysa (APP) Ignatius Shixwameniba ǁgaumâise. Namibia Economic Freedom Fighters (NEFF) ge ǁkhawa EpafrasMukwiilongoba ge ǁgaumâi ǁnāpas ge Rally for Democracy and Progressa (RDP) Mike Kavekotoraba a ǁgaumâise. Swanus Namibiab dis ge Tangeni Iijamboba ge ǁgaumâi, ǁnāpas ge United Democratic Fronts Namibiab disa (UDF) Apius !Auxaba a ǁgaumâise. Dr Panduleni Itulab ge ǁîb di ǂganamsensa aitsamamâbasen ǀnûgu-aose ge dī. ǁNā disihakaǀa (14) ǂgiǂgos !nandi hîa ǁîdi ǀonde !Haosi ǂNûs !nâ ǂnûsoade hōs !nâ ǀnûgus !aroma ge a ECNs tawa māǂgādi ge All People’s Partysa (APP), Christian Democratic Voice Partys (CDVP), Congress of Democrats (CoD), Landless People’s Movements (LPM), Namibia Economic Freedom Fighters (NEFF), National Democratic Party of Namibia (NDPN), Namibia Patriotic Front (NPF), Nudo, Popular Democratib Movement (PDM), Rally for Democracy and Progressa (RDP), Republican Party of Namibia (RP), Swanu of Namibias, South West African People’s Organisations (Swapo) tsî United Democratic Fronts Namibiab dis (UDF) hâde.

Namibiab ǁHûidi !Nans (ECN) di dana ǁhûidi mâisab Theo Mujorob ge ǀgūǁae New Eraba ge mîba hâ i, ǂganamsens !aroma ǂhâbasa ǂkhanina māǂgās ge ǀnūgus !nâ ra !â ǂgao ǂgiǂgosi !nandi hoadi !aroma ǂhâbasa isa is ECNsa hoa ǁgaumâisa ǁanin ǂgaoǀkhādi ai ra dīǀoasa !amkuse kō!kharu!nâ. Presidentsis tsî !Haosi ǂNûs ǁanin ǀonde māǂgās ge 1 ǂNūǁnâiseb 2019 dis ai ge tsoatsoa tsî ǂoago wekheb Fraitaxtsēs, 18 nē ǁkhāb dis ai ge !gûǀam.

