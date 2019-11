Ehi mari yaruka kovandu- NUDO Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- O National Unity Democratic Organisation (NUDO), tji yeya komananeo wo horomende ya Namibia ma i yarura ehi kovandu tjinga ama ivepe ozomburo zo tjimariva okuranda nazo ehi.

Morutuu rwayo ro rukosi rwo ma toororero maitja kapena oku patasanisiwa kutja Ovakwena nOvaherero vaihamwa mo mbazu, mo u rizemburuka, mo ngamburiro nawina mominyo mena ro ndatumisiro yawo iyouhonapare wo huurire wehi rOvandoitji. Ondjuriro indji yaronda kombanda yawo mena ro kutja Ovaherero nOvakwena va pirura Ovandoitji kutja ave hakambura ehi rao. Muano tjiyazu no ku yarura ehi kovandu mberi oveni varo oyo otji maiyandja oviungurusiwa vyo tutumbo novikunwa koviwana mbya sewa kombunda kutja ndinondi ovyo viyenene oku kara norupa mo me kurisiro woku ri kareka.

Ohoromende yo NUDO ma itungu okeremeri yohoromende mo ru kondwa aruhe ndjima iyandja oviungurwa vyo po maihi ko zo nganda azehe zohoromende morukondwa aruhe. Wina ma itungu onganda yo ma tumbiro wo zo hunguriva mu kangamwa orukondwa oku yandja ovyungurwa vyo po zo hunguriva ku ngamwa onganda yo horomende mo ru kondwa aruhe. Wina ohoromende yayo ma yiutu otjikunino tjo horomende mo ru kondwa aruhe rwehi tji ma tji yandja ovihape no vi kunwa. O NUDO ma i tanda kutja ovaÞuta ave hasutu omeva ngu ma veungura navyo vyo tutumbo novikunwa mo ku tunduuza owo oku rikuramena mo vyo tutumbo novikunwa. Maitopora ozondjombo oku yerurura omayandjero womeva. Ma konÿonona kutja mo ru ondwa aruhe muna ovize vyo mehi no kutja mo rou kondwa aruhe mukare ozongoporo. Maitungu omupepo wo kunyenda no ku kohorora omaze wo ma temba koutokero wo ru Kondwa rwa Kunene kutja ku ndinomaze inga ye randwe okuza kehi erara nganda ra Angola. Wina mai rambere nio ku kondja kutja rutenga kangamwa tjiungurwe monganda ngunda atji hiyapitisiwa mehi atjiri otjingura.

Ohoromende yo NUDO mai twapo oveta ndji ma tie kutja otutu atuhe two horomende no hinga ko horomende ovina avihe mbimatu randa ozoperesende o 50 zayo turande kozongetjefa zo mi tanda. Wina maiyeta oveta ndjimaitie kutja otutu atuhe two horomende no hinga kohoromende tukute tjeri kehi ozo peresende o 50 zo mi tanda. Maitja o u semba wo ku kara nondjuwo poo oruuto ousemab tjimuna omausemba ayehe tjimuna wo ku kara nomwinyo nowo a kutwa tjinene kunousemba wo undu. Nu nokuhina oruuto kanaa pekara oundu nou kapena omwinyo. Munao otjimaiyanisa okupa kangamwa Omunamibia oruuto ndwa pwire. Mayiisapo oupereke auhe nu aitunine kangamwa omukwatera otjipare. Maivatere novitunge nu mai kuramene omahandurisiro wo mo vihuro.

Maitja ino zo ngari zo kaparukaze kaina ku yazara etiku no ma kamburiro owo horomende iyo zongotjefa noma korokope. Maiyeta oveta ombe ndji ma ikurama otjo tjiku tja Tjaveva oku rwia omarandero wo va ungure vo horomende ne tiku na i twapo omberero onene tjinene okwiisapo o Komusara yOmarwisiro wEtiku ndjiripo nai ndjihina omayo wo ku rumata. Kehi yOveta indji o Komusara indji maiso oku raisa oviungura vyayo kondjuwo yozoveta nu tjingetjo wina Otjiuru Tjovarondore kombunda yomieze avihe vitatu ohunga no u korokope ne tiku.

O NUDO ma i tja ohoromende ndjiripo nai iungura no zo Ndola za Namibia o ma tau 60 mo mbura. Posia oyo ma ta naura omuhunga wo ma ungurisiro wo tjimariva ihi oku tanÿera no ku tjita kutja o vi¿enge mbia ma vi pupareka ousiona; o ku henununa oku hina onÿekasaneno no ku rongerisa ovakwatera va Namibia kombiwo ombwa muhuka arire mbya rire ovitenga ku ma kuungurisiwa otjimariva tjohoromende.

