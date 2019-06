Epango ri ura o u zeu, o va tuta ma ve ri paha mo u rumbu

Otjomuise- O tja tja rira o mbazu o tjikando no tjikando o vatuta mberi mo tjomuise o kuya pamwe o ku hungira o wanyoro o hunga no vi nenge vyo u tuta, Oritjatu indi va tjitire nao metuwo ro me ri naneno ro Komando ye rapi ro Tjiserandu, o komando oi tjavari muno.

O ma hungi wa nyoro inga nge tjiukwa otjo Harambee ye ka wondja kehi yo ma wombororero wa umwe wo vaÞuta ozo hongora wo va zoozu, Alber Tjihero. O tja tji pekara o ku isira ko ma hungi peke peke nga karapo ndiri ehingi etenga ro mbura ndji ra nanene ombango yo vengi mOtjomuise, otjingi tjo va Þuta ova tumba ngombe mu ve kondjora ezumo mo mwano warwe. Epu ro tji koro Oritjatatu yari o u rumbu wa nanguise mbu hina po¿a mo u paranga wehi apehe kangamwa o mu Þuta auhe kutja owo vi na mwinyo poo owo vikunwa pe kondjera ka u Þunine. Mo vana rupa Oritjatatu mwari o tji mbumba tjo masa o kuza ko Kaoko tji tjiri muno o ku nononga omivero peke peke o hunga no ndjuriro tjingeyo yo u rumbu nu mene yawo pup e na ondjururiro onguru yo u ye wa Kaoko yo ma randero otja ku umwe wo u nepo wo ryu hindio indwi, Orata yo Ka Rukondwa kOmatoororero ka Puwo Pendje, Kazeongere Tjeundo, ngwa tjere rukuru o ma randero mo Kaoko yari oku yandja uriri nu nambano y asana ko ku punda tjinga o va tumba ngombe ave hina omwano warwe. Karwe koruhindo rwa Kaoko omunane wo rutu ro va tuta indwi o Ngatuuane, Amon Kapi, tjingetjo ngwa ya rukire mo mambo wa Tjeundo kutja pendje no u rumbu, mo Kaoko ka muna ngu ma yeso okwiisanewa poo o ku tjiukwa otjomarandero ku ndinondi. Okuyauza omwano o va tuta mbu ve pundwa o vi namwinyo vyao mu kunguza o ma randero matja po zo vandisa ine o mburandji nai nda kara mo Kaoko, paa peyetwa o vi namwinyo pu aihe mbi ma vivaza o 200, pa randa o 13 uriri. Pu imwe yazo paa ve undjire o varande o 11 ka pena umwe wavaza.

O va Þuta va rwe o ku za ko tu kondwa peke peke two ma risiro o tjiwangungu tjimuna Otjinene, Okakarara, OkondjaÞu na Vitoto, va wire mo ndambo tjingeyo y ova kwao va Kaoko o ku tjema no u rumbu, nu mena ro u rumbu ozo prysa zo vi namwinyo nde ri havera. Kuvaso nani o ku taviza k ova tuta vo mahi wa kangamwa, owo nai omuvero vapata very vatera mokati kawo oveni. Munao o pu pa mu nikire o hepero y va tuta vo mahi wa kangamwa o ku uta o ku vaterasana mo kati kawo oveni. Posia tjandje o ma u zeu peke peke o puyeri tjimuna o va tuta o ku ri kamburira o mahi o ma kombe o ku ririsa owini wawo oveni no ku hina o ku vatera o va kwao. Opu pa munikire o hepero y ova tuta o ku uta o ku vaterasana. Mombii otji pari o va Þuta umwe, ve vari na ve tatu mba ya ndjere ondunge imwe poo ya rwe mo vi ¿enge vyo u Þuta peke peke tjimuna Tuaire ngu ryanga ryanga oku wonga ehozi nde ri runga novena vyarwe o ku vatera o va tuta tjimuna va Mongwa. Warwe o Mbunga Tjamwaha ngwa ra i sire kutja u vat era no ku kweya omiti no viyao mo vi kurya vyo vi na mwinyo nawina Jackson Rutjindo ngwa ya ndjere ondunge wina yo ku kweya ovitatu vyo miti nomahina otjo mawano k ova tuta o ku ryu ngurira ovi kurya vyo vi namwinyo otjo ndjira ko mu rungu tjinga ondjira ko my rungu ama itja na mbano ovi kurya mpo ku ti kavimo nu indji oo ngaro yo ru veze rwa nambano.

Ndinondi o tji mbumba tja Kaoko o tji ma tji kongora omivero vyo horomende na¿i.



