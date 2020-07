Epukiro kari kayenda komurungu-Kahuure-Marenga

Okalkpana-Epukiro kamuna omekurisiro nge kayenda nandarire kutja oko karira Okarukondua Komatoororero ku ko keni okuza no ku papuruka ko Tjinene nu ozombura azehe inda kena iyotjira otjinane ihi o Swapo.

Kahuure-Marenga matja omekurisiro mEpukiro kayena otjivara oku sasaneka no utukondua wo matoororero warwe mbuhina ozorata zo Swapo posia mbumunika okukura. Kuye otjeri otji¿a tji tje murama kutja ongwaye Epukiro tjiri hekuru. Marenga ma munu kutja Epukiro ri tjiukwa kutja okanatje kotjira otjinane ku kehina ku ma kei munao otjira otjinane otji tjiyandja ombango ko utukondua warwe mbuhena ozorata zatjo kutja ngahino oku kondja okuranda omaraka. Matja mo ku tara Epukiro oo resevate onguru nguru kombanda ya Kakarara, Otjinene na Tjombinÿe, posia omundu tji mo tara kamuna ozo mberoo ozombe zo horomende nÿa tungwa pendje no mberoo yOrata tjimuna omberoo yo vitjitua vyo moukoto wehi eye ndji ma munu kutja iimwe yo zo mberoo nÿu mazeso kutja zeri mOkarukondua. Nandarire ombaanga kaimo.

Matja ouzeu umwe wa Pukiro o ku hina o ku kurisiwa omena ro tjivarero tjovature vako tjinga otjivarero otjingi nambano tjovature va Pukiro ava karira va Eiseba. O ku hina ombaanga munda umwe omena ro kutja ngunda ovandu ovengi kaveno’ mbazu yo ku tizira otjimariva tjawo mo mbaanga ngunda varwe avemuna kutja ma vei ko zo mbaanga kEpako nandarire kutja oko kure tji ma vehepa otjimariva tjawo mo hakahana. Nandarire o Nampost porwe ndjrimo ka ve tiziremo otjimariva. . Nandarire indji orata ndjiripo nai mamunu kutja kaina tjiyaungura pendje no ku riamisa komurungu imbi mbyautirwe iyo vakwao mbatenga puyo. Kahuure-Marenga matja nandarire inÿo zombatero nÿe yandjwa poo nÿe zuvakwa okuyandjwa ko tjiwa¿a, kutja otjimariva poo ovinamwinyo, kavi¿a mbi tji twa po ru haera kutja otjiwa¿a atjihe tji ri munine kutja ovi¿a mbya yandjwa mo ndjerera nu kavi¿a mbina ohongonone. Ngunda varwe mbaningire ombatero navehapewa ama tja kave tjivisiwa kutja ongwaye tjive ha perwe kutja otjikando tjarwe verorere pu ma verorere.

Kahuure-Marenga matja omatoororero wo zo rata mEpukiro yeri tjimuna okurama kwe temba ku ku taunaka tjinga kombunda yo zo mbura ndano azehe apeya orata ombe yo tjira tjimwe tjingetjo otjinane posia no kuhina ongahukiro kutja ingwi ngwaripo wa isaperwa tjike no rondu tja zunÿa tjike poo tje hasorere tjike? Tjimuna nai orate yOkarukondua ndjripo nai, Vejama Kanguatjivi, porumwe tja kuramene okwiisapewa mo ma toororero omayandero wombura indji no kuhina kutja pa tezewa no ku tarewa mwiimbi mbya ungura no kutja wa ya ta posio pi?

Poo Oku hina oku yandjerwa okumana imbi mbya uta mo kutja porumwe eye mbya uta nai okuuta okuhara omuhunga mburiwo poo nambano mbyauta oo kuuta okumupa otjiuru mozombura mbari ozoseinina inda.



2020-07-03 09:46:12 | 3 days ago