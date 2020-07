Erero ovandu varwe o 22 veri wezere kovavere vo Covid-19 Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise-Erero kweri wezire ovivarero ovipe o 22 vyo vandu mo Namibia nai mbenondwi yomutjise imbwi o Corona, ousipi o Covid-19.

Otjivarero ihi tjari atja yere otjivarero atjihe tjo vandu mba munika ondwi indji mehi ko 615. Mutjo ovandu o 25 va veruka ngunda imba o 590 averi ovavere. Ovandu avehe kumwe o 12,624 omba kamburwa ombindu kutja ikatarewe kutja venondwi yo Covid-19 poo indee. Ovandu avehe kumwe o 1329 mave tezwa tjinga averi no ma hakayeneno naimba mbenondwi indji. Ovandu avehe kumwe o 4302 ombari ave Þizirwa peke ngunda o 3458 ava isiwa nu nai o 844 omberi mo ma tiziro. Oministera yOuveruke nOzombatero Zotjiwana, Onganga Kalumbi Shangula, watjivisire nao erero. O 20 vawo ova Zorongondo mOrukondua rwa Erongo ngunda umwe aeri okuz ko Shakati mOrukondua rwa Shana nuu mwe aeri wa Kakoverua, mOrukondua rwa /Karasa. Ooumba imboumwe wa Shana wazire mo ma hakayeneno nomundu warwe ngwa yauzwa kutja wina inondwi indji. Eye nai kaari aa Þizirwa peke mena ro kutja rutenga kaari a raisiwa otjomundu ngwa hakayena nomundu ngunondwi. Omuvere ingwi wa Kakoverwa kamukwatera wa Namibia nu uungura mo skepi. Omuvere okaÞiÞiÞi mo zo mbura uno zombura o 21 ngunda ingwi omunene nene ayena ozombura o 62. Ovandu avehe imba veri mo ngaro onÿikame nu nai pena ongonÿononeno oku tjiwa kutja mapeya va hwangwa vi nawina okuteza imba mbuvari no ma hakayeneno nawo. Shangula ma yandja ndoondoo kovandu mberi ko mu rungu motjirwa kuna omutjise imbwi, mberi ovaungure vo rupa ro u veruke, overiyandjere, ovaporise no vorupa rondjururiro. Matja omeriyandjero wawo kotjirwa ihi kuno Covid-19 onge tjita kutja o Namibia rikare no nÿoneno. “Ma ve hepa oruvara no ma unguriro kumwe wetu,” Shangula matja. Munao wina otji mazeri kutja kangamwa ma yete orupa rwe no ku hina oku tjita ombangu kwiimba mbenondwi indji, tjinne nene ovature va Zorongondo. “Zemburuka kutja o Covid-19 kaino’ mbangu. Munao otji pehasereb oku kara nomundu ngu ma tjiti ombangum kou warwe,” Shangula matja.

Kae Matundu-Tjiparuro

2020-07-10 08:56:13 | 12 hours ago

2020-07-10 08:56:13 | 12 hours ago

