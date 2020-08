Eyuva rOmazemburukiro wOtjitiro Otjindjandja ngarihakahane-ONCD Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise-Otjirata Tjotjihunguriro TjotjiÞiro Otjindjandja tjOvaherero,Ovambanderu nOvakwena tjo 1904 -1908, ma tji ningire ohoromende kutja tjimangan tji ririse tjiyeri 29 ku Kambundu, Eyuva Romazemburukiro wOtjiÞiro Otjindjandja kotjiveta. Ongahukiro kutja otjirata ihi, ousupi o ONCD 1904-1908, ma tji ningire ohoromende nao no ma undjiro wo kutja Ehi rOvadoitji ma ri ningire nu munao iwire mo me yuva indi. “Ehi rOvandoitji raitavera mo mwinyo oku ningira ondjesiro, yo mambo ngumayeso oku yakurwa iyo zondekurona zaimba mbaihamisiwa iyo TjiÞiro Otjindjandja nOhoromnede ya Namibia,” ONCD yatja morutuu rwayo ndji ya yandjere po mbongarero yo zo mbuze Oritjavari muno. Maitja oviwana mbya urikwa vya ningirwa oku raisa orutjato rwavyo kutja atja vivanga kutja ondjesiro yEhi rOvandoijti ngavi iyakure vi nu pi. O ONCD maitja omaitaverasaneno omaseinina okutja irire mOndjuwo yOzoveta ndja neneparisiwa oyo ku ma kunangwa ovanane vombazu vyo vi wa¿a mbya urikwa ko ma yandjero wo ndjesiro indji kutja iiyo Peresidenda poo Omukesare wEhi rOvandoitji. Otja ko ONCD nai tji tjimunika tjina ngwe tjihoreka pu vahaka mo tji hungiriro ihi, otjoo tjisuta otjini. “Omena ro u zeu wo ku paha omwano wotjivarero tji ma tji itaverwasanewa na wina o ma yakuriro wo ndengu yo tjimariva tji ma tjisora oku suta omekurisiro wo mbwiro no mbwiko wo zo ndekurona zaimba mba ihamisiwa Otjitiro Otjindjandja mo tu kondwa (7) otja kombepo yOvandoitji po tjihungiriro otjitja hambombari mEhi rOvandoijtii, tuturi: Erongo, o Hardapa, o //Karasa, o Khomasa, Okunene, Omaheke na Tjozondjupa.” Otja ko ONCD omatjangwa ya zu vasanewa komwinyo ohunga no kwiitavera OtjiÞiro Otjindjandja no ndjesiro noyo nai yeundja epu indi ndasewapo ro “Tjisuta (Rondjesirasaneno no Matungururiro) kutja kusuvasanewe ngunda koruseinina atu hiyatja tweya konÿuvasaneno kuno horomende yEhi rOvandoitji.” “Nga pe zuvakwe nawa kutja onduvasaneno yotjikoro okoo kutja kapena tji tja zuvasanewa ngunda avihe aku hiya zuvasanewa,” orutuu marutja. Okutja okwiisira kongunÿe indji, ng ape zuvakwe kutja kapena indu mo movi hungiriro hambondatu Ehi rOvandotji pu ra twako onÿengu yotjimariva Ozoeuro omangete o 10 no tjimbumba tja Namibia atjiyakura. “Otjotjiri, otja kongaro yetiku ro tji hungiriro pari no ma raisiro wo tjimariva mo ku hungirira kovyungura vyo me kurisiro, tjitjari kombanda tjinene puitjo tjiseinina, posia katjari atja tuwa kotjiriro,” ONCD maitja amai yanisa kutja kanaa iroro oku rira ohepe pupetambo nganduu ndji ma iyakura kangamwa tji ma ve pewa tji tji hina ondengu yo zo mbandjarero zo vakuru novate vazo ozo ngamba nai ndemunika eyapa yuva mombwiro na mo mbwiko yawo.

Kae Matundu-Tjiparuro

2020-08-21 12:02:19 | 7 hours ago

