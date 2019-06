Geingoba wa kahurura o ma randisiro we Rindi

Otjomuise- Operesidenda Hage Gingoba matja o rumbo ro ndjeverero yo vi puka o ru nene nene mo Namibia, Erindi, nduri o wini wo va pwike o mbirivate duna ozo heketara o 65,000, mo veta ma ru ye nene nene o ku randisiwa ko vandu vo mahi wo zo nganda me na ro ku tja o u se ba wo horomende o ku randa w aka pitisiwa ru kuru ko mu rungu wo mbongarero yehi o mbura ndja zuko. Geingoba wa raisire nao mo mbongarero kuna o u nane oupe wo National Unity Democratic Organisation (Nudo) tji we ke mu va ru ririre po mberoo ye Omandaha. O mu pwike o muna ma tau wa Mexico, Alberto Baillères, wo nÿengu yo ma tau o Zondola za Namibia o 122 otja ko nga nda indji o Forbes, na i uundja otji Rata tja Namibia tjo Marakaneno ngunda ae hiya yeta ko tji koro o nÿuvasaneno yo ma randisasaneno kuna o veni ve Rindi va South Africa. Posia o New Era ma i pezuu ko ku tja o nÿuvasaneno ya kutwa ru kuru ya Baillères o ku randa o rumbo ro ndjeverero yo vi puka indwi po kati ka Kahandja na Maruru ko Zondola za Namibia o ma tau 1.95.

Tja zi rire ko zo ngendo zo va nane vo Nudo o huna no ma randisiro we Rindi, oro nai ndahingi mo tji tamba tjo ma randisiro o zo mbura ndano o ku randwa ko Zondola za Namibia o ma tau yevari, Geingoba wat ja otjina ihi po kati ko Ministeri yOmatungururiro wEhi novena varo, ya uta ko mu rungu wo mbongarero o hei yo tjiwana yehi yo 2018. O mbongarero indji ya kuta oku konÿo¿ona o ma heya wo wini wehi ro tjizeero, ku ndinondi tjiva mbetja Erindi rari ehi rawo ro tjizeero. Otja ko tjiuru tjehi, o horomende ya kapitisa o ku hina kuranda kwayo rukuru ko mu rungu wo horomende ye mo 2015. Ma tja o horomende, o tja ko ngutiro yo mbongarero yehi , ngunda i kondja o ku Þuna o veta ndji ma i tjayere o ma randisiro ko vandu vo mahi wo zo nganda posia nga nduu o veta indji tji yeya, o vi¿a ma vi kara otja tji viri nai.

Ma tja na ndarire ku tja o horomende ya kondjisa o ku tja year o ma randisiro we Rindi, ma i yenene oku sutitisiwa mo vyo mbanguriro nu ka naa i kara no veta o ku tanÿera ko. ku tja i taare o tjiposa tji muna iho. Ko mu rungu, Geingoba ma tja o rumbo ro vi puka i ndwi wina rwa munika ku tja ka ru pwirire ko ma handurisiro. “O wo (o minitseri) o hapo i tara ko farama tji ya yandjwa ko ku randwa. Ma tut ja o mwini wo farama rutenga maso o ku iyandja ko horomende o kwii randa, no horomende rutenga ma iso ku tara kutja o farama yap wire o ma handurisiro.” “Ma mu yenene o ku ke i muna. Hina ku tjiwa kutja i vengapi ve¿u mba muna Erindi. O u zeu o ku handurisa mo o vandu nu mu nao o tji kuza ka i pwirire o ku handurisa mo vandu,” ma weza ko. Ma tja tji paza no ku munika nao o horomende o tji ye kei kapaitisa o kwii randa oveni kutja ve i randise.

“Pendukeni Iivula-Ithana, me nangarasi o ngwari o ministera [yo mahi] o ruveze ndo. O vandu imba [oveni] kaa ve tjiwa o ru veze ndo ku tja ma ve ye nene o kwii randisa mena ro kutja oho romende ya kapitasa oku randa,” matja. Baillères, 87, nguri o mu tumbe tumbe wa Mexico o u tjavari, u na onganda i ndji o grupo BAL, o yo ndji na o zo nganda zarwe o zengi mu muna industrias Penoles, ndjiri o nganda yo zo ngoporo o i tjavari ko u nene mo Mexico.



