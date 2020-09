Hoveka watie okusekamena omazeva wo Covid-19 nga tanda ombazu Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Turimuro Hoveka wOuhonapare wOmbazu wa Hoveka, wa sekamena ouzeu wo zo mbakero otja kombazu mbwa yetwa iyo mutjise imbwi o Corona.

Hoveka matja ouzeu imbwi owo mundu auhe ngwaÞu iyo mutjise wo Covid-19 poo ngwaÞu iyo mutjise mbwa tjama kuyo, oku hina ku kasuvisiwa kaziriire. Otja komazeva wondjeverero yomutjise imbwi kutja auha hwanga ovandu varwe nu auha handjauka mehi na mo tjiwa¿a, orurova romuÞi wo mutjise imbwi nombakero waro nambano omerizirira wo horomende ndji ma iyenene oku mupaka imba paÞire. Otja koveta ya Namibia yomitjise omihwange na wina omazeva wo Rutu Rouye Rouveruke. Itji tja kurungusa ovengi no zo mbazu vazo, nu tjinene omuhoko weraka ro Tjiherero. Pendje nokutja ovandu nambano kavena oku yenenena oku pakwa puna ovoyao poo mo zongungu zao ohapo otja kombazu yawo mu ve pakwa, wina pena omwano ndoovazu owo ma ve vanga okutoora owoyao no ku kemusuvisa kuma ve kemusuvisa puna owoyao, orurova indwi maruso oku nyosiwa nganduu tjarire omutwe no mutwe imbwi ombu ma u toorwa. Nandarire oku nyosiwa ingwi otji¿a tji tja yandja ongurunguse onene mominyo vyo vengi, tjinene indi embo ndi ma ritja omundu wovandu “manyingiririsiwa”. Katjotji porwe nu ngwari wina omanyosiro inga omondjaÞu wo mu hoko womuÞi. Wina mo Namibia omanyosiro wo turova ye tjitirwa wa mo Tjomuise uriri, ape ko N$623 oku sasaneka no mbakero po zo ma yendo wa Pioneers Park mOtjomuise oyo ngeri ape po N$1,909. Ma pe hee kutja omundu ngwa Þire pendje na Tjomuise okutja wasere oku yetwa kOtjomuise oku ye kunyosiwa, tjeri kovahinatjo otjina otjizeu kondjatu oku yeta owao ngwatu ko tjihuro kutja mee kunyosiwa nu munao ve yenene oku kahoreka omutwe akuhe ku ma veu keuhoreka. Ovihei mukuru vyo Covid-19, ombitasaneno pokati kotjikutu nouhonapare wombazu vya tonene oruhongwe romasa momuhoko wOvaherero nOvambanderu, otjiveke ihi mo mautiro nu pu ma pe munika ayo omokoveka, o ndangere yomuhoko, Kainikova Kaizemi tja paekrwe Mo Tjomuise. no kuhino’ ndjozikiro ndje mu pwire otjo ndangere yo mu hoko.

Mena ro ngurunguse nai omuhoko wuva tuwa, Ombara Hoveka, Oritjavari otja raerere Keetute kutja ongaro ndji ma itombo ombazu yo muhoko indji mei hungire kuna ozombara ozongwao kutja veisekamene otjomundu umwe nu vehungame omauhonapare ngu ma veso oku hungama.



Kae Matundu-Tjiparuro

2020-09-18 10:46:08 | 2 hours ago

2020-09-18 10:46:08 | 2 hours ago

Login / Register to post comment