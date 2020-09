Kandjii wawirwo’ tjikamba otjizoozu Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Omieze ape kehi ya vitatu uriri ko ma toororero wo zo ngomainde no tukondwa, otjikamba otjizoozu tjawire Orata yOkarukondua Komatoorore ka Katutura Mondivitivi.

Orata Tjipukuu Ambros Kandjii, wa ze paisire okuwoko kwe okunene nomeho no matwii ye mOrutavi rwo Swapo rwa Aron Tjatindi mOkatutura mOtjomusie. Tja ze paisire omuzapamwe omukurundu Walter Pakarae, omukwenambura ngu ma yana ovakuauti. Pakarae waÞire tjiyari 25 ku Katjose mOtjomuise poye mo mu rari imbwi o Richard Tjiramba mOkatutura no zombura o 71. TjimaÞu tjandje eye omuhaamise wo vihaveo vyo rutu rova kurundu rwo Swapo morutavi rwa Aaron Tjatindi. Otja ku Kandjii norata yo tjihuro tja Tjomuise, Muesee Kazapua, mo tjiÞo ihi Pakarae tjari natjo owo ve muu ngurisa oku yatakana omaturiro wOvaÞakume, Ovaherero nOvambanderu mOkatutura kutja ndinondi orata Kandjii ma rire omutone otjo wo tjira oku tji rarakanenapo okarukondwa mo matoororero wo 2015.

Munao otja tjikona omatoororero inga mu Tjikukutu, nu Pakarae otjeheripo nai, otjehina kutjiwa kutja nambano onai urimwa¿i? Okutja omairo wa Pakarea otjeheri ombandjarero kotjikutu tje, mu muna oserekaze, Anna novanatje, nungwari wina ombandjarero kuye no tjira tjo Swapo.

“Matu ku tanga muzapamwe motjirwa Walter Pakarae, ma tu kutanga ngaa kongaaruhe,” ou¿epo wo ru tavi rwa Aron Tjatindi rotjia tjo Swapo mo Katutura mOtjomusie wa tjere nao neimburiro o Swapo ndii Þika naro ou¿epo wayo mbwaa ruka ko hurututu. Okambumba inga kari kehi yo u hongore wo zo rata Kandjii na Kazapua. Okambumba korutavi rwo Swapo inga keri kutire kotjikutu tja Pakarae na Muundjua moruhoze rwa vyo, oro wina ndwari oruhoze rwako, no ku vi huhumi¿a ko mbandjarero yo mu kurundu Pakarae. Omuyaruke Pakarae kena pa pitire mu Haurondanga makara na ungurirre okuza ko u rengowona we. Wari omwatje otjiveri tja Ndjindjii Pakarae, omukwenambura na Gideon Muundjua, omukuauti.

Omuyaruke Pakarae wa pakerwe Osondaha mOtjomuise mo zo ngungu zOmaturiro inga o Pioneers Park, mohuurire nÿari ozo ngungu zovavapa uriri.Nandarire kutja otjikutu tje tjo tji Pakarae, mu muna ovaÞena Esther Kavari na Ida Hengari-Kandjou, vazerire kutja ma ka suvisiwe ko Tjijarua tja Pukiro puna ina, oserekaze ya zerire kutja ma suvisiwe mOtjomuise harukuru oyo oini wina mu maa isuvisiwa punaye. Ovahungire peke peke, mumwari Kazapua, watjere Pakarae okusuvisiwa mOjomuise kakutja wa na mbirahiwa tjinga wina amuna ozongundue ze nÿa rara mOtjomuise, tjimuna Boas Pakarae, omiÞiri onguru, na Joël Hiandambi Kazapua, aveevari mba pakwa moruvanda.



Kae Matundu-Tjiparuro

2020-09-11 11:27:34 | 19 hours ago

