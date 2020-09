Kazapua marakiza ovatuta komiriro Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- OvaÞuta ma ve rakiziwa oku kengeze ko ma tambukiro womiriro.

Erakiza indi ma ri zu komupyke mo tjitamba tjoututa nai wina eye ngu ri hongera okumana omahongero wo kombanda popezu naingo wou nongo motjitamba tjingetjo nu tjinene tjima tji tjama no ku rira ohongora mo ku nana nouna wondanaukiro, Vetuundja Kazapua.

Mo ma tjangwa mu mayandja oumune ohunga no ma tambukiro womiriro, Kazapua matja ekweze roku roka ndazuko, ombura ndjaroka nawa ya yandja omaundjiro omape ko vaÞuta mo tjitamba tjo u Þuta. Tjigetjo okuti kwa nyomoka nawa, o maryo aye pu no tutu two vinawminyo atu tutumuuka. Posia ngunda ombura aya tutumuna okuti mouparanga wehi arihe, oumba wo muriro omatokero omanene motjitamba tjo u tuta. Munao otjeri ohepero ovatuta oku kengeza tjinene ko ma tambukiro wo mi riro. “Nga pe tjiukwe nawa kutja omiriro mokuti vitambuka ovini poo vitamburwa iyovandu. Omurito katjina otjivi indu ndoovazu wa tamburwa nawa, mo ndando na mo ndiero ombwa, posia owo mauyenene oku pita mo ndiero na u nyono ovinamwinyo, ovitungwa no minyo, ndoovazu omatamburiro wawo kandiero nonduvasaneno yaa vehe,” Kazapua matja. Omiriro vyo tu veze veze vimunika mo u paranga wehi. Tjimuna mo Mongua, Otjozondjupa no tu veze tjiva momahi wa kangamwa komanene wehi naimbo mbwari po Twaloloka mEzorongondo. Tji tji hasere okuzembwa, Kazapua matja, okoo kutja omuriro kauna omukoka puu yandera nu wina kauna indi kutja wa yakisirwa tjike. Tjiwa yaka wa yaka nu maurundu. Ehi nai rahapa tjinene nu gnunda aperi nao ovinamwinyo vya uta oku henunuka mena ro wingi wavyo mbiranda no ku pita mehi naimbi mbya pandjara mo u rumbu, ourunga mbwa yeruruka no mitjise. Munao ehozu enyingi mo tupa otwingi twehi, mariyenene oku yakurisa omuriro nu tji kwe riweza ombepo ndjikarako mu Katjose otjeri oumba kominyo no maryo. Omaaryo wina ma ye yenene oku pandjarwa mena ro muriro mbuheri mondiero otjo wina tji ma tji yenene oku Þuna kominyo yo vandu no vinamwinyo. Munao Kazapua otji ma ningire orupa Romahwa mo Ministeri yOzondendera, Omahwa nOvaryange, oku sembamisa kovipato ovimbumba vyo va naunongo no vaÞuta mbi ma vikayenda otji Þuve no tji Þuve oku zemisa omiriro tji vya tambuka. Na wina kutja pekare ozomburo ndu ma zemunikwa moruveze, omahupikiro wo vi wa¿a no vaÞuta no ku kengezisa oviwana kutja omiriro oumba no hepero y9okutja pekare ovandu mbu ma veriyandjere tji va isanwea oku kavatera oku zemisa omiriro.





