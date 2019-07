Ku ye urwa ndji ma i ri roro, oo tjina Hoveka tja raisa ku Geingoba

Otjomuise- Nandarire kutja ehi arihe rikara nu rikara kehi yo ma u rumbu o ma remanise ape o u re wo zo mbura ine nganduu ku ndano nÿu ma ze ko ngorerasana, o u rumbu wa Eiseba na Mongua omundu ka mbu mo hungirire ko tji nga owo a uri wa na ngwise.

Ombara Turimuro Hoveka, wa raerere Otjiuru tjehi, Hage Geingoba, Oritjaine ndazuko mEpako otjo mu tja utiririre o u yenda watjo wo ku riangerea o tu kondwa atuhe twehi. Watjere ngunda otjiwana atja rimbika omwinyo o kuundja ombatero yo u rumbu yo horomende, ouhonapare we wo mbazu wa Hoveka wa u ta rukuru o ku kondjisa o ku rivagera no ku vatera otjiwa¿a tjo va Þuta no u mwano peke peke wo ku rikarejka no mwinyo na iho tjiwana atjihe tjo va tuta wina, tjinene nene tji tji tumbira mo Eiseba. Umwe wo mwano o ku konda ehozu mo ma ryo o makombe mo Eiseba. Mo ruveze indwi ro u hena we hozi no rio mu ri hepwa tjinene, o ku konda ehozu indi no ku ri vasisa ko va Þuta tjimanga ombatero onene kuwo. Munao wina otjiungura itji wina otji tja tanda oku yandja ozombala esere zehozu ko horomende kutja iri vatere nayo mo tjiungura tjayo tjo ku vatera o va Þuta mo u rumbu. Tjingetjo otjo tjo tjiungura o tji na hepero ihi wina o tji ma tji heap o ka mbatero o ka ÞiÞi mo ku konda ehozu indi tji nga nai owo a ve ri konda ko make uriri ave hina o vi iungurisiwa vyarwe vyo ru veze rwa ka ndinondi. Nu munao o tjiungura ihi otja tja tjitja ndoondoo ko horomende ko mwano auhe mbu ma i yenene o ku vatera. Mo mwinyo tji ngewo Ombara Hoveka wa raisire kutja ngamba ombatero yo horomende yo u rumbu ka i ya nyinga nyinga nu munao ko va Þuta o vengi o tji ya hiya vaza kutja o yo ndjo yo vandu poo yo vi na mwinyo tjeri o tjina tji ma tji heap ombango yo Tjiuru tjehi nomasa, Hoveka wa tji visire omunane wehi nao.

Wina wa ra i sire o hepero yo ma pwisiro wo ndjira yo mu ramba o ku zap o mu vero wa Katumba o ku yenda ko Eiseba ama tja iimwe yo zo ndjira ndji va sisa ovandu ko zo mbokoto za Eiseba noyo I heap o ma pwisiro w aka tjo tjiri nu tji pa kara nao oyo tjiri ndinondi ma i vatere o ku tunduuza ehupo ro zo resevate azeembari inda ya Pukiro na Eiseba, otjo wina tji ma tji tunduuza ombwiko no ngorongova yazo. Tjarwe war a i sire ko Tjiuru tjehi o ngono ndjiri mo ma u nguriro wo uuru wo ndjiukiro no tu tuu two ngwatero tji nene k ova ture vo mo zo mbokoto zo ma turiro wo Karukondua kOmatoororero ka Tjombinÿe. Ongono onenene mo tjiungurfa ihi tji nene iÞuna k ova kwatera mba kotoka o ku za kehi ra Tjauana nu nai mbe turira mo Eiseba.

Wina Ombara Hoveka wa tji vi sire Otjiuru tjehi o ngondjero ndje nayo nai ku tja po Eiseba Omurongo pe zikamisiwe otjom,banguriro otji titi kutja ova hakerwa mo zondjo nai mbe ka pangurirwa ko Tjinene tji tji yandja o u zeu kutja oviposa vi ka mbure orure nu tjiva vyavyo a vi ha Manuka kaparukaze tjinga porumwe mena ro mikato omire o ku vaza ko Tjinene, ape ozo kirometa o 250, ova hakerwa mozondo ave havaza.



