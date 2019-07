!Nakaǂnôa Presidenti (VP) ge ǂurusib ministerisa go mîmā îs !onkhao hâ toas ǁaeb ǀkha ǁora!khaiba omtoa

RUNDUS – !Nakaǂnôa Presidenti Nangolo Mbumbab, ge ra ǂhâba ǂurusib ministeris, Rundus ǂhanusi ǀaeǁgâub ǂgaeǂguis tsî omaob tsîn nî sîsenǁaresa in ǀasase ge omhetsoatsoa ǁora!khaiba omtoa. Nē ommi ge 2014ǁî kuriba xu omhe!goaxa. Kavango ǀkharikha khoen ge kai ǂhâsib nē ommi nî omtoahes diba ūhâ.

“!Aruǀîb ge ǀaeǁgâub !âba ǁora taradi tsî îarona !gû!khaigu ǀaeǁgâub digu !nâ hâ!khaimā ǁoa. Nēb ge sada ǀaeǁgâuba tsî da ge sîsenxa tama xūn ǀkha kuriga ǂnû ǁoa tsî ǀae-aona ǁîn di khoesi ǂhanuga ǀhana ǁoa. As !hôa-oms tsîna dītoahe, ǀae-aona da ūhâ hîa ǂaiǂgawagu ai mataragu ai ra ǁgoena,” tib ge Mbumba ǁ­îb di saris hîab ge Kavango ǀkharikha sari hâ is !nâ gere tsâ. “Ôa ǀgaun sîsenxa ana in sada khoena ǂgaoǀkhāsa !oabade hō ǁaeb ai,” tib ge ge ǀaro. ǁOra!khaib soab ain ge ǀnai kharona hâ, ǁgam-i tsî !nanǀgaib tsîna hâ.

Omtoahe tsî sîsentsoatsoas ǀguis ge !gau hâ. Nē gaxuse toasa !âuhe hâ !âb ge N$28 miljunsa 2014ǁî kurib ai ǂnûiǂuibahe tsî ge omhetsoatsoa. ǁGūbas nē ommi dis ge ǁoratsûb !nâ ra hâ khoedi, ǁoratoa hâdi tsî îaron âdi ra hâ!khai-e ǀkhais xa !aromahe hâse ǂaiǂgawagu ai ǁgoe mâsiba ǀariǂuis ai ge hâ i. ǂOago kurib Hôasoreb !nâb ge ǂurusib ministeris Danasîsenǂui ra Direkteri Ben Nangombeba, New Erab ǂhôare-ao-e ge mîba hâ i, ǀuniga ǂkhari xūron ǀguin ǁora!khaib nî toas xa !gau hâ hîa-i ge aibe a ǀûhesa ǁnâusāgus hîa omaob tsî ministeris ǁaegu ge hâsa oresa hōbas ase. Nangombeb ra mîsa !oab ge omaoba ǂgurob ge ǂgan hâ i marisa xu hāǀaro ra marisa gere ǂgao, oms ǀkhab nî ai!gûs ai!â. ǁKhā ǁaeb ǂoago kurib dib !nâb ge Nangombeba ge mî hâ i, ǂurusib ministeris ge hāǀaro ra N$5.8 miljunsa ǂganǀarosa in hoa ǂhâbasa xūna omtoas khao!gâ kuruǂgā tsî ǁamaǂgāhe î-i !khaib nî toas kara o tā !nubusi-e hō!âhe tsî ǀae-aon tsî ǁora taradi tsîna ǂâuǀoa hâ ǀae!khōde !khō!oa. New Erab ge !hausens ǀkha nē ǀasa ǂans ǂnamipe Nangombeba go !omǂgā ǁoa i.

2019-07-02 10:58:01 3 hours ago