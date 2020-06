Nganate mape ovanane vombazu ondengero Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Omuveo wa KaÞumba- Ovanane vombazu vasere okupewa ondengero ndje ve pwire, Onooneya ya Maheke, Pijoo Nganate, matja.

Mokuvepa ondengero ndje ve pwire indji eye otji ma riangere ovanane vommbazu mOrukondua rwa Maheke apehe puveturira no ku rarera nu ngwari kawo aruhe oku tupuka komberoo ye. Mokuurisa oruyano rwe indwi Oongoneya Oritjaine ndazuko otjiyeere okuye kupata omaryangerero wayo omatenga morukondwa okuza no ku zikwa mo tjiÞo muno tja hakayenene no Mbara Turimuro Hoveka wOuhonapare wOmbazu wa Hoveka mOkarukondua kOmatooorero ka Tjombinÿe. Nganate ovanane vombazu mOmaheke vasere kupewa ondengero tjimuna ozombara zarwe ozongwao tjimuna za Zambesi kuze hayenenen nandarire oku ke rirandera otjina nungwari puzehinda ovahindwa. Munao eye otjaeta ondengero ko u honapare aa utire ko u honapare warwe mo ma heke nwiimbi owa Hoveka a uri ouseinina mouyenda we. Eye mbwee kumuna nao uriri nungwari kukuheri kutja owo ouseinina mo ndengu nandarire kutja mo ku zemburukwa owo ouseinna tjinga awa zemburukirwe ombura ndjazuko. “Ondando yandje okutja, okuvanga oku yandja ondengero kouhonapare kutja aha rire ene mbu ma mwii ko zo mberoo zetu, kutja arire ete mbu ma tuya ko zo mberoo zenu. Mukare nouyara imbo wo kutja Governor me vanga kutja eyuvandi uye puno’ vandu voye imba vorupa ro TUtumbo nOvikunwa…uye ku hungira kunovandu vandje,” watjere. Watja ozombara tjiri tji ma zei komberoo ye orondu tji za munu kutja pena otjina ohepero tji tji hina kuundja poo indu tji z vazewa mEpako. Mena rokutja ovandu imba owo mbuvenana otjo zo ngooneya rutenga ovo zombara tjazumba averireovo zo ngooneya nu munao ozombara otji za sere okupewa ondengero ndjiriyo.

Wina po ma hakayeneno inga pari ozorata zo ma uhonapare warwe ngeri mo Eiseba, ngaze mburukwa na ngehiya zemburukwa. Itji yari onyune ku Nganate watjere aruhe ouhonapare wa Hoveka ukara ombaze komurungu nu tji horera mo mu hunga wo ndando ye okuwanisa oviwa¿a no mauhonapare.



Kae Matundu-Tjiparuro

2020-06-19 09:35:48 | 17 hours ago

