O LPM ma i kotora Erindi Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Ohoromende yo Landless Peoples Movement (LPM)

ma i kambura Erindi no mahi yarwe nga ka mburirwe mo u zororunga.

Ohapo o LPM ya ku ramena omatunyununino wehi kutja oro vinawminyo poo oro kukuna kutja oma karero wehi wo hendi ye ye komayandero tjinene mokati koviwana mbya pandjara ehi mo huurire nu ku ndinondi ngamba mbihupa ongunda mo zo resevate ozo wina nÿehina oruveze no vaÞuta mu va haverasana.

O LPM maitja nao morutuu rwayo ro rukosi ko ma toororero ngeri tjiyeri 27 komweze imbwi Tjikutu wo peresidenda yehi nowo ounepo wo Mbongarero yo Tjiwa¿a otjo mu tjina orupa. Ma tjitja kombunda yo ngutukiro orukoka rom ahi nga huurwa nawina ovanane votjira otjinane okurarakana no ku ri kamburira omahi tja tjita kutja ape hakara omukambo wo ku rundurura no ku tuna imbi oruveze ro huurire mbya piramene kutja imba mbayekwa ehi vemune ombwiro yo ma ha¿u¿unino wehi no ku tja wina ehi ro ku kuna arihe ra tungururwa.

O LPM ma i tja koviwana ovingi o ma kuruhungi wo kuyekwa ehi no Tjitiro Otjindjandja tji tja kongorera, tjasiepo ongaro ombi ohazendu ndjiri kondoroka yo kutja yok u hinahi kutja omo vihuro poo oko zo mbanda nave hitisiwa mo ngwehe yo u syona no tumbo two vaungure mbeungurisiwa konndjambi ndjihina ondengu yo vyingura vyawo.Nganduu ku ndinondi no ku hina ehi ndayena no mbatero, ozongunga, ovaungure, ovahina ndjiviro no vo ndjiviro yo po kati yo ku ungura otji veto o ku ungura ape otjari kutja omo zo farama, ozo ngoporo na mo zo hiriro zo vi huro ovo mu ve syepwa ombinÿu.

Munao ohoromende yo LPM o tji maiyeta mo ma unguriro oma tungururiro wehi ngu ma yetunu ohendi mowini wehi yo ru kapita veze nu tjigetjo wina ngu ma yetunu oma ha¿u¿unino wo horomende ngeripo nai nge hina owa netiku ndiripo nai mo ma ha¿u¿unino wehi, omunguriro waro na mo ma handurisiro.

O LPM maitara mu ngamwa eningira arihe kuro orini rehi ro tjizeero no ku riyarura k ova ningire varo. Wina ohoromende yo LPM ma i tjevere omausemba wo va ungure no va ture vo mo zo farama, ovaungure ovayazema na wina imba ku ndinondi mbeturira mozo resevate otja tji za sembamisirwe oruveze ro huurire iyo Komusara ya Odendaal.

Ovanamahi mbe hararere poo oku turira momahi wawo ma ve pewa ondjivisiro yo ma yuva o 30 o LPM okuza no kuya ko ma naneno yo kutja omahi inga ma ye kamburwa no tjisuta tji tje ye pwire. Tjingetjo wina ozo farama zarwe zo wini mbwaza mouhasemba tjimuna ndayandjwa mo tji porotika poo ndoovazu oveni vazo kavena oku yandja oma raisiro oma kovise kutja veze mwine vi. O LPM maikara no ngurameno yo farama imwe mo mu Þuta auhe. Ongurameno indji oruveze ngaa koruveze ma i yenene oku rundururwa oku yandjera ko kutja ndoovazu pena omu tuta ngwa tanda oku ungura ovihepwa mbi ma vihepa ehi enjingi ko mbanda yo farama imwe ma ya ndjerwe mena ro kutja marire mena rondero yehi o ku ri kwizika no vi hepwa.

O ma ha¿u¿unino wehi rutenga nu tjinene ma ye tjitirwa ondjara no ui hepe wehi mbu ripo mo ma hi inga wo zo resevate nga ye terwe iyo Ndunga ya Odendaala na wina mo ndero yo vaugure vo mo zo farama no va Þuta vo ndondo yo kehi. Ombango onene o LPM maiyandja ku imba mbe ri raisa kutja veungura no kuu ngurisa ehi nawa noro ondiri ehupo rawo kutja omo vikunwa poo ovinamwinyo. Okanatje ku ke hariri ketira po tji vereko nu munao o LPM otji maitja imba mberi mo ma hi ngave zuvakise eraka ra nu tjivatjiti nao oyo maiyandja ko ombakatwi koruuro rwawo nu no tuurio twavo oyo otji maimunu kutja katjotjiri vena otuhepo na itaviza kuwo rutenga. Ma i sembamisa omirari omi paturuke nu vyo u yara oku zirira ko tu hepo two va kwatera.

Ovakazendu ma ve tarewa neho rapeke mo ma ha¿u¿unino wehi nu ma pe kara ovitjitwa vya peke oku pangina no ku yandja omasa kuwo. O LPM ma i tja ondeÿasaneno mehi ma rire otji¿a ohepero tjinene. Orutu rwa peke ro ku tjevera ehi ma ru sembamisiwa oku tjevera etiku no ku ri kondonona no ku kondja kutja imba mba munika naro poo muro ve kongororwe.

Omukoka omuserandu ma wii sapewa kouÞiÞiÞi nu pemunika ayo otjiwa¿a tjo ko mbanda tjiyeyenda ama tji humburuka nehi nu munao o LPM otji ya tanda ko kutja ovandu veyaruke kekuru oku hupa mo Tutumbo nOvikunwa.

