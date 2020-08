Ohoromende yanini ombatero yOvandoijti Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Onÿengu yo tjisuta nai ohoromende yEhi rOvandoitji tji ya twa kotjiriro kutja o Namibia ri ripurireko nu ku kuhungirirwa ka ndjakurwa ko horomende ya Namibia. Orutuu ko zo mbuze okuza komberoo yo Preisdenda marutja nao Oritjavari Omuhindwa wa Peke mOtjitiro Otjindjandja, Ondjesiro nOtjisuta, Onongo Zed Ngavirue, Oritjavai tja tji visire otjiuru tjehi kutja otjihungiriro ihi tja kawondja pupeÞapi. Munao Okomiti ya Peke yOkamnineta po mbongarero yayo tjiyari 5 ku Seninarindi, otji ya tai kutja otjihungiriro tji kawondje komrungu mo ngonjdero yo ku paha otjisuta tji ma tjingara.

Tjingetjo o Komiti indji yatia kutja o Komiti yOzonongo ikare no ma hakayeneno kuno Tjirata tjOmatiero wOndunguiro Yehi, o Nationnal Planning Commission, oku urika ovyungura mot u kondwa hambombari twehi tu twaurikwa motjitamba tjomeva, omahitisiro worutjeno, ozondjira, ozondjuwo, omahongero, omahongero wo viungura vyo komake, oma weziro wo nÿengu, omekurisiro wo Tutumbo nOvikunwa no ma harero wehi. Ngavirue matja okomiti ye yap aha ovatjiwe ovo nai mberi poo kumana oviungura mbya hakwa no ku yandjua ondunge ko Komiti yo Kambineta kom mka yandero woweze imbwi.

Otukondwa tu twaurikwa o //Karas, Hardapa, Khomasa, Okunene, Omaheke, Otjozondjupa nErongo. Otjiuru tjehi, Hage Geingoba, matja komurungu wo ru kondwa orutjavari ro tjihungiriro ihi, ovimbumba avihe no vi wa¿a mbino ngendo, ma vi ¿angwa komberoo ye kondjivisiro. Tjingetjo o Ministera Ondenga, otjomunane woviungura vyo horomende mOndjuwo yOzoveta, ma kara nehungi mOmbongarero yOtjiwa¿a ohunga no ngaro otjihungiriro mutjiri.



Kae Matundu-Tjiparuro

2020-08-21 12:05:09 | 7 hours ago

