Oku zengurura o ma tokero ma ku hepa epango-Geingoba Kae Matundu-Tjiparuro

Otjomuise-O ma tokero nga hungama o Namibia kanaa ye zengururwa iyo murumendu poo omu kazendu umwe poo otjira poo otjimbumba tjimwe nu ngwari epango riura ouzeu.

Ngwa too rorwe rukwao otjo peresidenda yehi, Hage Geingoba, matja mehungi re ko tji wa¿a ena mwinyo mo mu rari wo TV WO NBC Omanadaha ngurova. Matja oku tumburira o Namibia mo ndjira yo me kurisiro omapwe, O Swapo otjo tjira otjinane ipezuva nawa ohepero yo mboronganisiro womasa no ma sorero yo mi tanda. Munao ohoromende yo tjira ihi otji ma i kayenda ko mu rungu oku hongorera ozo ngondjero zo ku yandja omasa wo ngorongova no mbwiro yo tji wana komitanda. Tjinga Geingoba ama tja ma tjiwa o ngurunguse yaimba mba sionapara, tjine omitanda owo mba toororere mo tjingi tjawo. Owo mu nao mu va raisire ongendo yavyo katjo tjiri ko ru ya veze yehi oro ariyerike ndi ma veyenene okutja ondjiri onganda yawo, ndiri o Namibia.

Geingoba matja oure wo zo mbura ndano inÿa, ohoromende yatoora omikambo vyomasa oku henununa o u kaiya nu tjingetjo mai kara mo zo ngondjero kombanda ya nai potuvari oku henununa okuhina ozonÿekisasaneno mo ma neon we otjikando otji tja vari. Matja indji ma rire imwe yo zo ngunÿe zo viungura vyo ma naneno we oure wo zo mbura ndano inÿa. “Ma tu ka wondja ko mu rungu oku nyomona omananeno omapwe no ku twa mo ma unguriro wo tjiungura tjetu oku Þanÿera komerizirira, ouhaera, oukohoke no me ri nyandjero. Munao, mena ro tjira tjo Swapo, me hupike otjirwa kuna ouhazendu po zo ndondo azehe kutja ouvi imbwi tuu kozore imba,”Geingoba matja.

Oku yandja ombango ya peke ke tuku mo rupa ro ma hundju nda ingama mo zo mbuze, Geibgoba matja etuku riizako ozomburo zo tjiwa¿a ko me kurisiro ndu za tanderwa nu munao omapindi ova Namibia ovengi ngu va raisire komaheya wetuku inga moruypa ro ma hundju otji yeri oma zuvaka,” Geingoba matja. Munao orutu oru kawondjesi ro viungura vyo tjira tjo Swapo, rwa hungiririre ko ru yaveze ro u nepo uvari wo Ndjuwo yOzoveta etuku indui mu ra tara nu atji tie oku ve nanununa mOmbongarero yOtjiwa¿a na wina oku veisako ko ru tuu ro tjira. Mo mwinyo tjingewo Geingoba wa Þunu ko ngendo ndja raisiwa ohunga no unepo wo Ndjuwo yOzoveta mba munikwa ondjo. Matja otja ke Artikeri 47 ro Ngunÿeveta ya Namibia, omundu karive ka yenene oku rira oka¿epo kOmbongarero yOtjiwa¿a ndoovazu vamunika ondjo na ve munu omberero yo tjova kamburwa no ku hina oku yandjerwa oku suta ondjo indji.

Geingoba matja matjiwa kutja ondeneno mo ru pa orutjavari ro tji rwa maye hepa ome ri kwizikiro no me ri yandjereo ka pa rukaze. Munao otji ma yanisa kutja eye otjikando ihi ino mbango oku kapita ovikando avihe oku nana etemba ro tjiwana indi oku rinanena komekurisiro yaavehe nu auhe mena orupa. Tjingetjo una ongamburiro kutja ovandu tji va panÿere otjepango ewane rapamwe, ozondando zo me kurisiro ma ze yenenisiwa. “Munao okutja nga tu nanene pamwe mo mu hunga umwe kutja tu pa turure omivero kova Namibiana avehe no ku urisa oruyano rwetu atuhe rombwiro,” Geingoba matja.

Ma pata ama tja ehi otja tji ma ri nyandere yo ma toororero warwe onÿo¿eno no ma kowondjere ko mu rungu wo u yara wa Namibia, kova Namibia avehe ma tja ko ndoondoo rukwao kutja ve mu toorora otjo peresidenda yawo ko tji kando otji tja vari no tji seinina. “Me ri yandjere rukwao ko ku tunga Ondjuwo ya Namibia auhe mena ouyara no masorero oku urisa oturoto twawo; auhe mena ongwizikiro yo ku hina otjipo nondjeverero nu auhe mu ma yenene oku year otjiuru the na tja ‘Owamo omu Namibiana wo mu tonga tima’”.

