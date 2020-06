Okutuurwa ouningandu, Kandjii, Veseevete mavetja Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Okutuura poo okutunjuna orukupo oruningandu tjinga imba mbatinyuna poo okutuura ovakazendu ave zembuuka kutja ovo ve vetoora po zo nda zo mundu wo yao. Seuakouje Kandjii matja nao. Eye wo nganda ondangere yo Tjiseu katjisupi pu pa tuururwe ovakazendu avehe kumwe o 36 nu ngwari mbeheri o 40 otja tji paraisiwe Oritjatano ndazuko mo ngoramambo indji o New Era morupa ro Tjiherero twotjiuru tji tja resere nai: “ Ovakazendu o 40 va yandjwa mo zonÿa zOndangere Kandjii.” Omatuuriro inga yari po zonÿa zo ndangere omuyaruke Amuruku Kaverukua Kandjii ngwa pakerwe purimwe ro matji wo zo mbangane zOvaherero nOvambanderu, Ozombuzovindimba, mOkarukondua kOmatoororero ka Tjinene mOmaheke tjiyari 24 omweze mbwazuko, mburi Kambundu. Otja ku Seuakouje Kandjii ovakazendu mba tuurirwe ovanatje vovazamumwe vo mu yaruke ondangere Kandjii mbari ava unaunwa. Munao mena ro ktuaj imba kuva unaunwa ovazamumwe vo popezu no mu yaruke nu mba Þisiwa oruhoze mo mairo wo ndangere, mena ro ru hoze indwi tjingan ame pekambura oruveze po zo yao ama pe kakara omikandi, otji per i purirwe okutuurira ovakazendu imba mba u naunwa mo zo nda zo mu yaruke ondangere Kandjii. “Omikandi omingi vya paterwe iyo Corona, monao ovazamumue peke peke ombeere novanatje ko viÞuve ou ye ku yandjera po zo nÿa zo mu nene uao,’ Kandjii matja. Indji ombazu onguru yo ma heya wom ku tja ingwi ngwasere oku ungura orukupo ketjiko rukwao nu munao ovanatje otji ma yandjwa oku tanaurira (oku tunyunina) oruhoze me nyando, Kandjii ma handjaura nao. Mea ro kutja ovakazendu mba yanjdwa po zo nda zo munene wao wina otukupo itwi otji turira otuningandu otjo ndjozikiro ko mu nene wo nganda ngwa yaruka. Otja ko nongo yOmbazu yOvaherero nOvambanderu, Hijangaruu Veseveete, okutuura okutoora nu ingwi oku tunyuna kuheya kutja imba mbari mbaunauna ovanatje mo nganda indji ave hauhara ama vehiti muyo vetinyuke ave ha hiti muyo vetware ovanatje poo ovakazendu mbuva unauna. “Okutja imba ovakupe mberi kongotwe onganda ombe tinyunwa okutja vat ja yererwa ngo,” matja. Maweza kutja ondjito indji ka tjiungura tja nao uriri ondjimbirahi nu ngwari “ondjito ndjino’ ndjinda, ndjino’ nÿengu mena ro kutja omundu ngwaÞu eengwi omuhona wo vandu. Onganda kaituu tji mwatu omwatje omunionganda aeri meri”. Matja orondu tji mwaÞu omurumendu omunionganda indjo kutja uno’ kuruwo poo kenako. “Kamukazendu omuniongando ndjo kako, kamu rumendu omwangu wo mu kwao ngwa kupa mena ro kutja watu no zo mbura o 80 erumbi re wo zo mbura o 90 aeri peri!’, onongo yo mbazu VeseeveÞe matja.

Ma yauza wina kutja ovanatje mbe tuurwa nao owomba mba hungirwa mo nganda indjo iyovandu varwe. “Iri ovanatje monganda indjo mberi ovasia no va ramwe mbu ma ve tiewa kokutja ovanatje imba mondiro yo mu hona wetu ingwi ngave rumate eta indo aveha hakara mo ma u sondoro’ ngo,” matja. Ovanatje imba vo mo nganda ve ha kwa kumwe nu imba vopendje verira imba mba hungirwa. “Karire omwatje mo ru panda omwatje wa Hijangaruu waoteka omwatje wa Kae kutja ovanatje mba woteka monganda indji Oritjatatu ma tu pitisa ovandu indjeye utukee muye kukambura ovakazendu venu. Kandjiri ongaro yetu. Wina ma tja ovanatje mbe tuurwa poo oku tunyunwa owombo vo ru zo ro munionganda.

Ovitunya mbya ya ndjerwe yari ozongmbe ozondemba mbari no $N15,000 mo mu kazendu auhe ngwa tuurirwe.



Kae Matundu-Tjiparuro

2020-06-12 09:51:16 | 13 minutes ago

