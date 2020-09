Omatunino wo turova two Covid-19 nga ye vare ombazu no ngamburiro Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Nambano ka ngamwa auhe poo orutu kangamwa aruhe ndunorupa poo otji¿a no zo mbakero zovandu mbaÞu iyo Covid-19 waso poo twaso oku tjita owatjiri kutja mbyaso oku tjitwa otja ko ndjeverero yorutu indwi mavi tjitwa.

Ombongarero yo tjiuru tjehi no zo ministera zatjo ndji tjiukwa otjo Kambineta yatiere nao po ma haameno wayo ayo oviveke vivari mbya kapita ya kuta nao. Munao ozombakero azehe zo vandu mbaÞu iyo Covid-19 mazeso nokutjitwa otja komazeva nga yakurwa wo zo mbakero zondjeverero no kuhina okupitsana poo okupenga omaze inga kaparukaze. Oma kawondjisiro wina wo zo mbakero inÿa no ndjeverero mayeso oku zemburuka ombazu no ngamburiro yo vikutu mbya Þisiwa oruhoze kutja ovyo viya ndjerwe oku kara no vyombazy vya vyo.

Okutja munao ozombira otji ze hasere oku siriwa no zo mahina tjinga ihi atji hina kuhitasana no zo mbazu tjiva no kutja ozo mbakero inda zekara otja kongaro ndja pwire ombazu yo ha rive indjo. Ombakarero kutja ikare no ndjeverero ndjiriyo, kaisere okuhakahanisiwa nungwari ovikutu vyasere okupewa oruveze ndu ma viitavere no ku vipwira. Ohepero yombakero yondjeverero okoo kutja orurova aru haroro okutunwa, nu rutunwe tjeri ohepero katjotjiri uriri. Munao, oturova otji matuso oku horekwa popezu naimba omundu paÞire. Okutja omatoorero worurova oku kahorekwa karwe naimba omundu paÞire otji yehina oku yandjerwa.

O Ministeri yOuveruke nOvitjitwa vyOnÿunino yOtjiwa¿a, yeri yandjera okuura ko ku kondja kutja ovitjitwa vyayo avi ha wezireko ongurunguse mo viwa¿a mbiri mo ru hoze rukuru. Munao otji ma iri yarika¿a ko ma unguriri wa kumwe no me ri porinÿiro okuura wo vanarupa avehe mo ku honina otji tjitwa otji mwatamwate ihi. “Ovaungure vetu ma ve kawondja ko mu rungu pu ma vesora no vi tjitwa imbi mo mwano mbu hina kupendura ounavita no ma pindi mo ma tundu novasuverwa yovati,” o Ministera yOuveruke, Onganga Kalumbi Shangula matja.

Ko mu rungu o ministera matja ohepero oku pezuva no ku tjaterwa iyo kutja omazeva inga ma ye ungurisiwa uriri mena ro u veruke no mbwiro yo tjiwa¿a. “O ma tjindiro navi wo turova twa imba mbaÞu iyomutjise omu Hwange ma ye yenene oku twara koumba warwe ounene. Ka tja tuzera kutja ombakero imwe ikwate ozombakero zarwe. Munao otji tuno ngamburiro mOvanamibiana avehe mo ku pezuva na ko maunguriro kumwe wawo,” Shangula matja.



