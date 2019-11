Omazengururiro wo Tjitiro maye verura ovito-PDM Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Omazengururiro wo mapu wo TjiÞiro Otjindjandja ma ye yenene oku verura oviÞo vyo ru kapita veze.

Tjingetjo ehi rina onÿengu no mbwiro yo mundu kutja okuza mehupo no ngarero ye, mo mwinyo we na mo ngamburiro nawina mo mbwiko ye. Oro ma ri ye nene oku rira ongunÿe ro mbwiko ndja tutumuka o Namibia otjehi ndiri hepa tjinene. O Popular Democratic Movement (PDM) ma i petjiwa kutja inga omapu oma mwatamwate ngu ma ye hepa o u rizemburuka mbwa kaha no ngekezero.

O PDM mo ru tuu rwayo ro ru kosi roma toororero ma i raisa kutja ino nngamburio kutja omauhazendu nga tjitirwe iyOvandoitji ko Vakwena no Vaherero oku za mo 1904 nagnduu mo 1908 yena ovinenge avihe vyo Tjitiro Otjindjandja. Munao otjiiyandja oruvara ko ma tiasaneno no vi hungiriro avihe o ngondoroka no Tjitiro Otjindjandja no tji suta. O PDM wina ma i ningire kutja ape hakara kaani ngu ma paterwa pendje movi hungiriro vyo Tjitiro Otjindjandja no kutja imbi mbi hiya yetwa kotjikoro ohunga nehi viyetwe kotjikoro.

Maitja ongurameno yayo ohunga no ma tungururiro wehi ya tanda oku Þuna no ku pupapareka ovipwite morupa rova Þuta mbehupa ongunÿa no kutja owo veryame ondondo komurungu okurira ovaÞuta vo zo ngetjefa oku handurisiwa mo ma hi nge kurisiwa oupe mo u ngetjefa otjo vaÞuta mbena ounongo mburiwo kutja ouÞuta wawo harukuru urire onÿo¿eno. Ngunda ave hiya handurisiwa mo ma hi inga ohepero ovaÞuta imba oku rorwa oruveze roharive kutja ma ve yenene oku rira ovaÞuta vongetjefa. Wina o PDM ya tanda kutja ovaÞuta ve handurisiwe otja koma yeneno wawo mombwiko. Otjiwa¿a tjasere oku kara norupa ro masa na wina omaunguriro kumwe mo ma tiero no ma twiiro mo ma unguriro wo vi tjitwa.

O PDM ino ngamburiro yo ku tja ehi roveni mbe turira mo ma hi wo zo nganda na wina omundu auhe o ku kara nozo farama poo omahi otuwondja ka ngendo yo mu hunga wo ru pa rwo tutumbo novikunwa posia omatokero mo tji porotika mu ma muso oku tarewa nomyano no mihingo vyo porotika tjimuna oku sutisa oveni varo poo ro ku twapo kutja ehindi rikare imbo uriri no kuhina kutja rina ovinyikorwa mbu ri kwata.

Kehi yo PDM ombwiko ma i kurisiwa kutja aiha patere karive pendje . Ondando okwii kurisa tjazumba oku kondja kutja otjingi tjovandu vekare no rupa muyo. Ombwiko otja kuyo yasere kurira ye serewondo oritja 21 ndji ma kawondjera ko unongo, okuweza onÿengu no mi pepo nu ndji ma imeme oviungura no ku tanaurira otutumbo no vikunwa moruveze rwa kandinondi ndu ma ruyerurura ongwizikiro yo vikurya no ma unguriro wavyo. Na wina ndji ma i runduura omahongero kutja ye rongerise ovandu mbe na omayeneneno, mbe no ngamburiro muwo oveni no vandu vounongo wo ku risa no ku tandavarisa ombwiko.

O PDM maitja ondando yayo no Namibia oku hupa otja kozo mburo no ma yeneno waro no kutja ondiero yo tjimariva ikare mo ngomi. Maitja ozondjo ehi nduri nazo zetjita kutja ehi ririre everandu no ku tja ruhe ombwiko mouye tji maihara ya tunwa mo mwano umwe poo warwe oro wina ritoore okatjumba poo otjindjumba ihi. Ma i kambura no masa o ku tonena ehi mondjira no ku tizira ondiero yo tjimariva mongomi kutja ku ndinondi ehi rike ngame ri tore ondjira yo mbwiro. Maitja oma naneno omawa wo ndiero yotjimariva mayehee okuheka otjimariva tjo ku rikareka oruveze ro pokati mena ro kutja ohoromende yasere okuungura imbi mbi ma iyene ndoovazu ma i rumatisa eyuva ra muhuka kozo ndekurona za muhuka ndina ombwiro.



