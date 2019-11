Ombatero yourumbu ekwiya monyama Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Ombatero yohoromende yo mo ruveze ro u rumbu otja tjiya tjiukisiwa iyo tjiuru tjehi na iyauzwa iyo o Ministera Ondenga mo mweze outjatano, kapena pwii zemburuka ombatero kovakune motukondwa two ma kunino.

Orata yOkarukondwa Komatoorore ka Pukiro, Vejama Kanguatjivi, matja. Eye ouzeu nombatero indji weuraisire mOtjirata Tjotjiwa¿a otjiveke ihi tja hungiririre komirari vyo mbatero yo horomende vyo ku pupapareka ourumbu moruveze rouzeu wourumbu otja tji rwa raisiwa iyo peresidenda yehi, Omutju¿ikwa Hage Geingoba. Kanguatjivi matja omirari vyo horomende imbi oku tuurungira mo Ministeri yOtutumbo nOvikunwa, Omeva nOmahwa vina otupa tune. Okuvatera no ma randisiro wovinamwinyo; okuvatera novitoore oku vasisa ovinamwinyo kukuna omaryo; okuvatera noku yazema omaryo no ku vatera novirasewa no vi riwa vyo vinamwinyo. Pendje na nao wina okuvatera no ku topora ozondjombo nomeva na wina ovikurya kova Þukare.

Otjitjavari pendje no ku hina okutamuna ovakune, Kanguatjivi matja moviungurisiwa no vi hepwa vyarwe okuyandja oupupu ko ma twiiro mo maunguriro womirari imbi kaviripurire kongaro yovitoore oku tjita ko kutja pekare omanaeno wo mo ruveze no ma vasisiro wo vi hepwa pu ma vizu oku yenda ko mu Þuta. Kanguatjivi ma tja ongaro ombi yo vitoore iyandja o u zeu o u nene mena ro kutja ovitoore vyo horomende kaviri mo ngaro yok u yenenisa o ma vasisiro wo vi hepwa nawa nu mo u pwe mo hakana k ova Þuta mba Þunwa.

Ko ru tjatatu Kanguatjivi matja oma sutiro waimba mberi randere ovirasewa no vi riwa oku ko torerwa otjimariva iyo horomende tjivazu no ku tjita omaningiriro, otjina ekwiya mo nyama. Omaningiriro okuza ku Kozonyanga nganduu ku Ngarano nai mu Tjikukutu otji ma ye yetwa ko tji koro ngunda omengi yo ma ningiriro aye hiya yetwa ko tji koro. OvaÞuta va randisa ovinamwinyo na ve randa ovikurya no vi rasewa vyo vinamwinyo ohoromende otja tji ya yandja ondunge posia ngaa ku ndinondi ohoromende kaivevatere notjimariva itji owo tjivehepa tjinene kutja veyame natjo otjihupe tjoru tumbo.

Ongendo yarwe otja ku Kanguatjivi ouhena wo vaugnure vohoromende mo zo mberoo. Matja tjiva zo zo ndanda zo tutumbo novikunwa kazena ovaungure mba yenene motjivaro ombura aihe indji nandarire mo u rumbu mburi mehi nu kapeyandjwa ombango ndja pwire kouzeu. Komurungu Kanguatjivi matja ondjivisiro kova Þuta ombukise munda umwe mena ro kutja omberoo onene yaya ko zo mbuze oku raera ovaÞuta kutja ngave vaze ozomberoo zo popezu nawo ngunda akuhina ondjivisiro yavaza ko zo mberoo zo tu kondwa inÿa ozo nÿa kambura omieze oku vaza ozo mberoo inÿa. Itji tja tjita kutja oruveze rumwe ozomberoo inda zesewe no ngurunguse tji tji heri ombatero ko vaÞuta.

Kanguatjiv matja mo tu kondwa tjiva ngunda otjimariva tjo meva no maunguriro wo zo ndjombo ngamba ka tji yavaza. Munao ovaÞuta tjiva otji varira ova hanga hange; o ku tjindira kotuveze tu twapama rukuru; oku randisa ovingi vyo vinamwinyo vyawo nu nandarire oku ka rira vo mo tuhito two zo ndjira na ve rire oumba k ova ungurise vo zo ndjira. Moutukondwa wOmatoororero tjiva omatemba omatoore womeva mouzeu wo ma tekero wo zo ndjombo kayemo.

Koruseinina Kanguatjivi matja penouzeu no vikurya no virasewa vyo tjari tjinga ape ha tjiukwa nawa kutja tjii hapo ovarandise vyavyo vena ouke watjiri. Wina ovyo vi vaza oungundi tjinene nu munao ovaÞuta otjiveÞo oku kerirandera oveni kove virandise no ku kondjisa oku kotorerwa otjimariva iyo horomende ngunda ama veundju imbi vyo tjari. Munao mena rouzeu imbwi ovatura porumwe otji ve hakara no watjiri.

Kanguatji otji ma tja pena ohepero omweze auhe wo kuyandja orutuu kozo mberoo zo tu kondwa kutja eyuva arihe omberoo onene aiha kara notute two vandu mba hindwa kuwo. Ovatuta veundjira ozo mberoo zo tu kondwa oku vekotorera otjimariva tjavo poo oku kara no ndjivisiro yo kutja va koto rerwa otjimariva tjavo, ma tji kotoka nu ru¿e?

