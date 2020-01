Ombura yo hange nondjesirasaneno- Munjuku III Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Ombara yo Vambanderu, Kilus Karaerua Munjuku III Nguvauva matja ombura indji oyo hange no ndjesirasaneno.

Ombara ondando, onÿero no me ri kwizikiro kuvyo we vi tjivisire kotjiwa¿a the po ma zemburukiro oyetja 12 wo nÿiro yaihe, omuyaruke Ombara Munjuku11 Nguvauva. Matja inga ka mambo wo ko tjinyo uriri nungwari wa tanda oku ye kongorera no ku ye kawondjera ondjira aihe kutja imbwi urire owatjiri oumunikwa nou¿u¿ungwa. Munao otjimeriheke¿e ku kangamwa auhe nguna ozongama zo ku kawondja punaye motjina ihi, oku ri kwamba kuye no ku yenda ozondunge no myano mbui ma tjiti kutja ondando ohuze indji irire owatjiri. “Ovambanderu rutenga vasere okuwana mokati kawo oveni ngunda ave hiyauta oku paha ombwaneno kuno Vaherero no viwa¿a vyarwe,”Ombara maitja.

Ondando ye indji kaina ku kukuramena mo mu rungu kangamwa ozo nhondjero zarwe zo ku waneka otjiwana atjihe tja Namibia no maungurire watjo kumwe poo zo ku pamisa omaunguririo kumwe ngeripo nai pokati kOvambanderu no vi wa¿a vyarwe. “Meri hekene kOvambanderu okuuta oku yambera pamwe mo Kahandja na Keseta ombura indji otjo mwano wo ku pata orutjiva nduri mokati ko tjiwa¿a.

Kapena omunane ngu ma munu ombwiro mo ku nana otjiwa¿a tji tja ha¿ika na tji tja hendekwa. Nandarire ami omwini wina,” Ombara maitja.

Ombara Munjuku III ma ningire otjiwa¿a tje ombura indji oku ungura o u kukutu oku yandja eke ko zo ngondjero zo horomende zo ku pwisa ozongaro zehupo zo wi¿a no zo ndendera muvi turira. “Ohoromende nga I tuvaze mondjira nete a tuundju ka ngamwa atjihe oku zira ko horomende. Nga tu yete ozondunge zo vyungurwa no ku paha ozombatero zavyo ko ma panga yetu no va harupu me no pendje,” Ombara ma i ningire.

Ohunga ne kwamo ro mu Hatamunwa Hiakungairi nda twarwa kehi rOvandoitji, MunjukuIII wa tjivisa otjiwana kutja ongondjero yo ku rimuna kutja rikotorwe ko Namibia ma i munika ayo maiyenda yenda a maihara ovihape ovimunikwa.

Ngunda aperi nao o Nampa ya tjangere Christiane Habermalz, omuwongoe wo zo mbuze wo murari umwe mehi rOvandoitji, ngwari po ma zemburukiro inga amatja okupaha no ku teze kewamo indi katjina otjipupu tjinga oro ari hina otjihako poo ena ku ma riyenene oku tjiukirwa kutja ondiriro. Habermalz okuza ko 2017 uvatera Ouhonapare wOmbazu wOvambanderu oku teza no ku kotora ekwamo indi.

Waraerere ovimbumba kutja omieze kaatjondumba eye okuza no ku hakayena no nganda yo ma pwikiro yo vi¿a vyo ma kuruhungi ya Braunschweig ohunga ne kwamo indi, oyo ye mu paha ohunga nekwamo ndi ya vaza poruveze ro ma pwikiro, mu mu Þizirwa ovi¿a mbihina omatjangwa. Posia kapena omwano wo ku tjiwa kutja tjiri ondiriro orondi ra Hiakungairi. Poo raza mouye kwarwE. Munao otja tjere nganda indji nai otjiina otjiungura tjo ku ungurisa omiti okuha¿a kutja ekwamo indi ra zi riire korukondwa rouye ru¿e nonganda indji iri kamwaha okuyandja omasa kongondjero aihe yo ku ri yarura kura zi riire.

2020-01-24 08:14:00 | 5 days ago