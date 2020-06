Omwara ma ka suvisiwa no rusuvero ko Nderombapa Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Omwara wo Nguatjindu, omukazendu omusuverwa wOmbara Sam Kambazembi, Veindira Uaripii Kambazembi, ma ka suvisiwa muhuka mOnÿerombapa tja Mongua. Omwara Kambazembi wa Þire Oritjatatu ndazuko tjiyari 17 ku Ngarano, eyuva komurungu weyuva romwatje wa Africa, 16 ku Ngarano, mo namiiti ya muno kombundo’ uvere oure. Erero Omwara otja sekamene muno maÞirire mo namiti okuyenda ko Kakarara po Nguatjindu kouye wa Tjozondjupa kukune tando. Muhuka ovimbumba otji ma visekame okuyenda kOnderombamba koresevate ya Mongua kOkarukondua kOmatoororero ka Mongua. Otja kuumwe wovahaamise vo komiti yo Nguatjindu orengerise yombakero, Benestus Uanee Kandundu, Omwara ma kasuvisiwa ko Nÿerombapa otja konÿero ye puna ina munene ngwe mu kurisa. Ohapo ozombara no vaingona vo Nguatjindu ze pa kwa pOndundu ya Tjozondjupa oyo ku ku hapakwa ozoserekaze. Posia ngunda aperi nao Kandundu matja wina mOkakarara na Mupanda ozongungu mu mupakwa ovaingona varwe vo Nguatjindu nandarire ozoserekaze. Nu ndoovazu kayari orutjato romuyaruke Omwara omuni atja peya aka suvisiwa pwiime yo zo ngungu inÿa, ya Kakarara poo Omupanda. Kandundu matja ohapo ozombangero zo zo serekaze zo zo mbara zo muhoko kutja owa Kouherero poo owa Koumbanderu otji¿a ku ku hiye ripurirwa tjinene. Nandaire okwiisira kozo serekaze tjimuna zoo Maharero na Hijakungairi nai puva suvisiwa pupe ha tamunwa. Ihi matja otji¿a tji tja tjitwa iyo Ndjembo ya Katjivitjouanga otjiwa¿a tji tjari morutjindo no tjikara. Tjazumba atji kara mouhuura na mo mahi wo zonganda. Matja wina kuwo mo Nguatjindu ngahino otji¿a wina tji tje veruruma tjinga na ndarire nai ozoserekaze zo va yaruke ozombara Tuvavi Kambazembi na Uaakutjo Kambazembi a zeno mwinyo ngunda nu munao ngahino onganda moruveze rwa kandinondi otji ya hiyakara no nÿiro yo mwara nu mena ra nao ngahino otjii ha yandja ko ombango. Onongo yombazu nu ihe wo muyaruke Omwara, Hijangaruu VeseeveÞe, wa yauza kutja ondiero indji oyo vakupasane vevari mbaya kumwe no mitima omipupurukwe norusuvero. Omwara wa hungira kuno muhona we na vei kumwe mo rusuvero ave kutusana mo zo mbepo. Tjinene tjinga Omwara aeriyarika¿a ko muhona we kutja ndirira ro ndoovazu mouye wa nambano mbuhina omwinyo omure, eye nguri omuÞiÞi mo zo mbura wa tengerepo omuhona we, atjazera kutja ma ka suvisiwe puna inomunene tjinga aehina oku kasuvisiwa puno muhona we Pondundu. Munao, Onongo yombazu otjimatja yari ondiero pokati kovakupasane mondjuwo yawo.

Omuyaruke Omwara Kambazembi omukweyuva, omnaakwendata ngumayana ovakwendjandje.

Kae Matundu-Tjiparuro

2020-06-26 09:16:52 | 3 days ago

