Ondjira okomurungu okurwisa omarunga wovinamwinyo Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Kombundo’ mieze vivari no ma yuva yetatu ndinondi otjiuru tjo porise ya Namibia, Omukondonenene Ongenera Sebastian Ndeitunga, okuza no ku karyangera ovaÞuta va Pukiro mena rongendo yo u runga wo vi namwinyo, owo nai mbu tjiheri ko u runga nu ngwari mbwarira okupunda, kapena otji¿a na tjimwe tjatjitwa. Umwe woounepo ouyandja ndunge korutu orupe rotjiwana ro ku pirura ourungua imbwi, o Community Anti Stock Theft Organisation (COSA), Sandie Tjaronda, matja otjiwana ngamba katjina ohange kaparukaze okuza indu ovanane vatjo tjiyari 7 ku Kambundu ombura indji tji va hakayenene na Ndeitunga pomberoo youveruke wo vinamwinyo pendje na Mauezonjanda mondjira oku yenda kOkovimburu. “Mowatjiri ongaro kaiyarora oku runduruka kaparukaze nandarire katiti,” Tjaronda nguri omuyandja ndunge wo COSA mo vyu¿e vyo Ngunÿeveta nOmekurisiro wOtutu matja. Ma weza ko kutja imwe yo zo ngendo zo tjiwana otjituta oporise okurira oo katama neyo no ma runga wovinawminyo, tji tjiri otjina ovanane tji va raisa ku Ndeitunga. Tjaronda matja ko ngendo indji onÿero yo va Þuta yari kutja o u ¿epo wo porise nai mburi po mberoo yayo mo Mauezonjanda, u rundururirwe ko zo mberoo zarwe zo porise poo imba mbu ma ve hakerwa mo urunga wo vi namwinyo nu mberi momake wo porise ngunda ama ikonÿo¿ona oviposa, ave ha Þizirwa po porise ya Mauezonjanda, nu ngwari vengunda ama ve ka Þizirwa nandarire ko porise ya Kamujenda. Matja oruseinina tjiyari 22 ku Ngarano otja hindire orutuu kOmukondnone Ongenerara Ndeitunga, oku kongorera ouyenda we mbwari nawo kEpukiro no mahakayeneno nawo. Tjiyari 23 komweze tjingewo Ngarano, bmuri omweze mbwazuko, Omunene wOporise Ndeitunga, otja zirire posya ku kwari porwe kutja orutuu rwe werumunu. Tjaronda ma tja osuverongo pokati ko porise ya Mauezonjanda naimba mbe ha kerwa mo urunga wo vi namwinyo po itjita kutja ovahakerwa imba vetjindue tjimuna omaingi tjinga ave kara ouhara nandarire no u ngoze ou wondjozewa ngunda averi mo ma ke wouhonapare wo porise nu munao vae kawondjisa ourunga imbwi no ma panga wawo ngeri pendje. Nandarire nai imwe wo va hakerwa imba nai waisirwe uri pendje mo tjiwova tjo kutja marire ohatoi yohoromende. Posia eye nai wa u tirire imba eye novakwao puvari avaisira ourunguwa wawo wovimamwinyo ngunda ave hiya kamburwa poo ave hiye keriyandja ko porise mo kutira otjiwana otjo nambano tji tja tia kutja kanaa tjiyandjere otjiwana oku pundwa ovinamwinyo vyatjo nao omutenya no utuku iyovandu mbu ma tjiukwa posia oporise kaina otji¿a tjii vetjita.

2020-07-10 08:54:22 | 12 hours ago

