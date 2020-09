Ondondo yehi okutara o Covid-19 ya yeruruka Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Ehi nambano rayera ondondo yaro yo ku kambura ozombindu zo vandu no ku zetara kuja vena omutjise wo Corona poo indee.

Otjiuri Otjikayendise Tjoviungura mo Ministera yOuveruke nOzombatero Zombwiro Yotjiwana, Ben Ngangombe, matja. Watjere nao Oritjatatu tja raisire kotjiwana ovivarero vyo mutjise wo Corona ovyo mbiyandjwa eyapayuva. Matja okwiisira kovivarero vyo vandu kourike wawo wombindi ndja tarewa, okuza komautiro womweze mbwazuko mburi Katjose, oure womayuva o 15, pmunika omayerurukiro wo vandu mbe tarewa meyuva kouÞiÞi ÞiÞi. Tjingetjo wina ovandu mbe munika omutjise imbwi vauta oku henunuka pendje no pokati tjiyari 16-80 komweze mbwa zuko ovivarero vyo vandu mbamikwo’ mutjise tji vya ronda no masa okuvaza ozo peresende 18 posia tja Zumba aviutu oku heruka. Okuza ketenga ra Katjose nganduu ko 15 ovandu avehe kumwe mbatarewa yari 13,527, pu ma pehee ovandu avehe kumwe o 901 meyuva nu muwo o 1,778 avemunika o Corona, nderi ozo peresende o 13. Mu Katjose 16-30 avehe kumwe mbatarewa o 19,048 mberi ovandu avehe kumwe o 1,269 meyuva mbatarewa nu mbamunikwa o Corona o 3,458, nderi ozo perende o 18. Okuza tjiyari 31 ku Katjose nganduu 14 ku Ndenga¿i, ovandu mbatarewa avehe kumwe vari 20,317, mbari ovandu o 1,354 mbatarewa meyuva. Ovandu mbamunika o Corona oruveze indo o 3453, nderi ozo peresende o 12. Oritjavari na Ritjatatu rotjiveke ihi ovandu avehe kumwe mba tarerwe yari 2,016, mbari ovandu o 1,008 meyuva nu mba munikire o Corona yari ovandu o 146, nÿeri ozo peresende o 7.

Kae Matundu-Tjiparuro

2020-09-18 10:43:46 | 3 hours ago

