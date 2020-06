Ongooneya Nganate watanda okapare kovanane vombazu Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Omuveo wa KaÞumba- Ongooneya ya Maheke, Pijoo Nganate, meripurire ko ku sembamisa okapare kovanane vombazu voru kondwa rwa maheke.

Ondunge indji Ongooneya ye itjivisire indu tjiya kahakayenene no u Honapare wo Mbazu wa Hoveka muno po Muvero wa KaÞumba Oritjaine ndazuko. Okapare inga nai ngunda ku keri mo u rizemburuka na mondondo yo u ripura wo Ngooneya uriri, make tierwa ko kutja Oongoneya ikare noruveze pu ma ihakayenene no vanane vo mbazu morukondwa oyo navo puma ve ha¿asanene ondjivisiro no u nongo mo vyu¿e vyo mbazu. Puma pe hee kutja marire orupare ro ku hungirirapo, oku kangura no ku nyonyotora ovyu¿e peke peke morukondwa, nu tjinene yo kutjita kutja eye otjo Ngooneya ya Maheke aha kara kokure novanane vombazu nu wina ovanane vombazu oveni nai mbe ha hakayenene pupetapi nungwari mbe ha kayena otjikando notjikando uriri, vengare ma ve hakayenene ape eyuva arihe nu munao ovahakarasana o humburuko nave ha siepasana mo vi tjitwa, kutja ovyo mekurisiro morukondwa poo ovyo mbazu. Nu munao wina kutja tji ma veyandja ondunge ko Ngooneya, kutja oyo i kei kapitise ko Tjiuru tjehi, ve sakamene tjimwe nu potwingi ave hapitasana. Okarupare poo ondogamo yo ma tiasaneno no ma hungiriro kumwe wo vanane vombazu, navo no Ngooneya indji, wina atjai zerwa kutja harukuru ngunda ovanane morukondwa ave hiya kahaama mo Tjirata tjo Vanane Vombazu otjo tji tji haama rumwe mombura uriri, tjandje imbi ovingi mbyatjama no mekurisiro worukondwa nu tjinene nombazu, ovanane vombazu va hungirire ko nu potwingi ma ve hungire eraka rimwe poo ombitasaneno ndja tjaikarapo tjinene mena ro ku hina kuzuvira tjimwe, tjandje ya kangurwa nu ya nyononwa. Tjingetjo mena ro kutja Otjirata tjo Vanane Vombazu tji haama rumwe uriri mombura, tji tjita kutja porumwe ovi¿enge vyo me kurisiro morukondwa tjinene mbyatjama nombazu vitjite ayo maviwombo poo vino ngono, nambano vikare no po¿a pu ma vihungirirwa no ku zengururwa pendje no kuundja ko Tjirata tjo Vanane Vombazu tji tjihaama rumwe mombura. Puma peya wina ozondjakaha tjiva morukondwa aha rire ohepero okuundja ombura aihe kOtjirata ihi no ku zevasisa kuzo nu ngwari pumapeya aze ma nguzurirwa po ndondo indji.

“Matuhepasana, mounane wo horomende, mounane wo mbazu. Otji matuhepasana okurira epango rimwe. ….Ouye wetu muturi imbwi wa uto’ ku ka yenda ondondo komurungu. Turi mo tjikara kuno’ viwana vyarwe, pu ma pe heek kutja omaunguriro wetu yasere oku kara mondondo indji ku ma kwii ovandu varwe,” Nganate wa tjere ama raisa kutja ondunge indji oyao aveevari no Ngooneya ya Tjozondjupa, James Uerikua. Otjo tukondwa omapaha va tanda kutja matu kayenda pamwe nandarire mo ndunge indji. “Twaso kurira obandu mbu ma tu tjendje (tanaura omananeno yetu atuzupo po zo ndjakaha, po vi hambarere, atu zupo povina pu twa kara po orurere atu kara pokutja oweÞe (ovirata vyombazu) ohoromende moukoto wo horomende,” Nganate wa tjere.



Kutja ndoovazu tjimuna peya ouzeu tjmuna ourumbu omauhonapare wo mbazu inga yeute okurisa ovinamwinyo vyawo oweni no ku hina ku ka ningira ko horomende. Nungwari horomende ivi vatere mo zo ndando zavyo inda ovyo muvihina okuyenena uriri. “Munao otji mbe ri purire kutja hitjitevi kutja tuwanise ovanane vetu vombazu,” Oongoneya yatjere.



