Oporise ya huhumina Kanguatjivi no tjikutu Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Otjimbumba tjo zo hiva tjo porise ya Namibia no tjo mbongo indji o St. John yo muhonge Petrus Tjijombo, o kowa indji o Soli Deo Gloria yombongo yo ruhindo amai hongorerwe po iyo omutone wayo wongoma Kujai Muundjua, vya yandjere otjivara tjapeke ko tjiungura tjouyapuke tjo ma yandjero wondjosikiro oseinina komukurundu oserekaze omuyaruke Erika Kaurapua Katjivirue no mu zandona we omwene, Eslon Ndandona Kavari Oritjatatu mOtjomuise.

Omazuvarisiro yari no mu honge wombongo yoruhindo yorutavi rwo Macedonia mOkatutura mOtjomuise, Raongo Kuzatjike nu Urundurura Kandjou, omutarere mombongo indji ongwa kawondjisire otjiungura ihi. Otjo tjautire rukuru ape mozoine zomapeta otjimbumba tjozohiva tjoporise kehi yomuhungirirepo woporise Okomusara yOkehi Kauna Shikwambi, tja hongorerepo otjimbumba tji tjeere okuye kuraisa oruhoze rwatjo kuna omuungure wapunawo, Okomusara yOkehi, Edwin Kanguatji, eye ni wotjivahero mumwa yarukira Okomusara yOkehi Shikwambi, Kanguatjivi tja rundurirwa ko Houmoed. Shikwambi wina wa yetere ombinika yoruhoze okuza kotjiuru tjoporise ya Namibia, Ongenerara Roitenanda, Sebastian Ndeitunga. Eye wina ndjeivasisire mo ndjuwo tja hitire muyo oku minika ovakazendu mberi metando.

Movahungire mwari Asser Karita, epanga romuyaruke Kavari, ngu va kara pamwe ape ozombura o 30. Mombinika ye yoruhoze Karita watokere omitanda kutja aruhe tjiveri pamwe oupanga wawo yasere okurira okutokasana no ku yenda komurungu mo ku ritunga nu nangwari kuku hina eruru no tjavivi. Karita watjere oupanga we nno mu yaruke Kavari wari ongondoroka no me ritungiro tjinga eye aha yandjere kutja epanga re rasere oku kara nondjita ndjiri kehi ye nungwari vasere okuÞeya poo ari muhivi kutja wina eye maye nene okuhorera kuro poo oro kuye. Munao Kavari otjavaza nganda ekerihonga konganda yo ma hongero yo ko mbanda ya Namibian indji o NUST.

Omuhungire warwe wari wina omutanda Kaloko Uapingene, tjingo tjo ngwa tokere omitanda kutja vikare mene yo zombongo kutja tji ma hivara okupita mondjira ozo zeyenene okuvipenga.



2020-09-25 10:58:22 | 8 hours ago