Orutu rwa Pukiro ro ku rwisa ourunga rwa toorora ovanane no tjirata otjipe Staff Reporter National Khomas

OTJOMUISE- Orutu rOtjiwa¿a tja Pukiro rOkupirura Ourunga wOvinamwinyo (Community Against Stock Theft Organisation poo ousupi o CASO) rwa toororere ovanane notjirata tjipe. Itji tja tji tirwe pombongarero yaro ombaturuke ndji karako kombunda yozombura mbari ndjari tjiyari 3-4 komweze imbwi, Kambundu, po Muvero wa KaÞumba. Mu vyarwe ovingi oyo ya tarere mo rapota yo mu haamise wo vi havero na wina yo mbwiko. Tjazumba mo mbongarero yo kongotwe yomivero aitara no ku yakura ongunÿeveta no mazeva no zo ngurameno yaro na wina otjimaiva tjoounepo, omyano vyo ku kurisa ombwiko yaro no myano vyo kuri tjiukisa. Ngwari omuhaamise wayo, Sandie Tjaronda, nai ngwarire Omuyandja Ndunge mo vyune vyo Ngunÿeveta no Mekurisiro, matja nambano tji tja sewako oku tjangisa orutu kotjiveta. Nu okuzamba nambano ngunda ama ruundju eziriro kotjiuru tjoporise, Omukondonone Ongenerara, Sebastsian Ndeitunga, otjo ma tji kayenda komurungu oku rwisa ourunga. Mu Kambundu omunene Ndeitunga waire ko Mauezonjanda kEpukiro kehi yo ma nangero wo tjiwana oku kazuva ouzeu wao no ma runga nu tjinene okatama neyo oporisem ya Mauezonjanda otjiwana tjitji muna kutja inayo no marunga. Ngamba nai otjiwana tjundja eziriro komunene Ndeitunga. Ovanane ovape ovomba:

1. Omuhaamise: Daka Issy Murangi

2. Omuhaamise wOkehi: Kahepako Kakujaha Siririka

3. OmuÞize wOmbwiko: Kapuu Tjonga

4. OmuÞize wOmbwiko wOkehi: Alvine Pack

5. Omutjangerepo: NgatangUe Kanuameva

6. Omutjangerepo wOkehi: Kaisiua Karuuombe

7. Omuhungirirepo: Raja Uahatjiri

8. Omuhungirirepo wOkehi: Oversea Kamburona

9. Oka¿epo okatjoziwa: Beffel Tjiramba

10. Oka¿epo okatjoziwa: Festus Tjerivanga

11. Oka¿epo okatjoziwa: Jackson Papaki Kaimu Otjirata tjo Uti Wambeto

MiÞiri Tjikuzu

Akim Ngupahua

Muinjoo Kotjipati

Maleaki Kakuritjire

Festus Tjavara

Rata Makono

Ellis Kambatuku

Tanii Kanguatjivi

David Kavari

VeÞaruhe Kandjiriomuini

Agnes Murangi

Pujanii Hiaruhere

Jonge MaÞunÿu

Ndaandaa TjiÞunga

Freddy TjiÞunga Ovayandja Ndunge

1. Sandie Tjaronda –Oveta yOngundeveta/Omekurisiro Womasembamisiro

2. MiÞiri Sackey Handura –Ovyu¿e Vyoveta

2. Harold Kavari- Ovyu¿e Vyovaungure

3. Milka Tjatindi -Ovihepwa

4. Gunner Reidel – OuÞuta wa Kandinondi

5. Kanjoo Mbapupua – Ongetjefa nOmarandisiro

6. Lizzie Mbuende na Erica Zauana – Omahupikiro nOmekurisiro wOngetjefa

Staff Reporter

2020-07-10 08:52:35 | 12 hours ago

