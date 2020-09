Oruveze romouzeu rwaanda posia o Covid-19 kaiyaya Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise-Erero oruveze ro mo uzeu mena ro Covid-19 ndweya mo maunguririo mo Namibia okuza ku Seninarindi tjiyari 20, otji rweere komayandero outuku tjiina ominute imwe okutona omurongo nambari youtuku petjire omuhuka wandino ndiri Oritjatano.

Otjiru tjehi erero po mbongarero yo zo mbuze, Omutjunikwa Hage Geingoba, watjere oruveze indwi karuna oku reparisiwa. Posia ngunda aru hina okureparisiwa ondjeverero mai kayendisiwa kehi yomazeva warwe o Ministera yOuveruke nOzombatero zOmbwiro Yotjiwa¿a ngu ma itjivisa ndinondi. Aveevari otjiuru tjehi, Geingoba, no Ministera yOuveruke, Onganga Kalumbi Shangula, mavetja nandarire kutja oruveze romouzeu nambano rweya komayandero, kapena okuheya kutja tjingetjo wina o Corona kaitjiko rukwao. Ngunda o Corona okwiiri nu munao nambano ndjeverero otjimaizako kohoromende nungwari airundurukire komundu omwini kopurike we naiho otjiwa¿a atjihe. Geingoba matja oure wo ma yuva o 14 ohoromende maikara amaitjevere omutjise imbwi kutja tjeri ohepero itwapo omirari omipe vyo ndjururiro womutjise imbwi. Posia ngunda nai owo mau tjevererwa no kuungurwa kehi yOveta yOouveruke wOtjiwana nOwozondendera yo 2015. Geingoba watja ngunda omirari ohoromende mbiya twapo oku tjurura otjiwa¿a komutjise imbwi, noyo ngavatera, tjingetjo wina oruveze indwi rwatwa ongorongova kehi yo mbameno onÿeu tjinene. Onganga Shangula matja kehi yOveta yo 2015, ohoromende mai kayenda komurungu okutjevera omazeva ngena otjina no ku tizira ovandu mo zo ndanda zo ma tarero no zo kuvetizira peke imba mbamunika omutjise imbwi; oku tandavarisa omatarero womutjise imbwi; omatoorero wotutu no suvisiro wato; ozombongarero na wina okuteza imba mbu ma vehakwa kutja vari no mahakayeneno nimba mbu ma vehakerwa mokutja mapeya avekara nomutjise imbwi.



Kae Matundu-Tjiparuro

2020-09-18 10:43:00 | 2 days ago

2020-09-18 10:43:00 | 2 days ago

Login / Register to post comment