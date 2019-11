Otjimana ma tji yambere Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise -Omekurisiro Waavehe Moupore, indi onduri embo ehongonekwa ombura indji po ma yamberero oyetja 52 wa Tjimana ngeri mo ma yuva wo ma suviro inga.

Omayamberero inga yeri mo Sondaha mOmauezonjanda tja Pukiro, mu muna etjo rozo mbanga¿e zo nganda ya Tjimana mu mwa suvisiwa ozo mbanga¿e peke peke tjimuna ombara Korukuamo ingwi Nikanor Hoveka, nguri omuwondeke wa Pukiro tjinga aeriye mo 1923 okuza motumbo twa Katjombondi two huurire yEhi Rovandoitji ngwatwarere ovandu ovatenga wotjiwa¿a kEpukiro kutja Epukiro ririre Epukiro otja tji ma ritjiukwa ndinondi; Gerson Hoveka, Cleophas Siririka na Lutsi Kamburona mu va rwe ovengi.

Ombura indji oo mayamberero omatenga kombunda yo u honapare wombazu wa Hoveka kehi yonganda ya Tjimana oku zemburukwa iyo horomende kotjiveta. Ma peundjirwa o Ministera yOkehi yOmekurisiro wOvihuro Nokozombanda, Derek Klazen. Muhuka ovimbumba ovingi otji ma viundjirwa oku tjirwa no kuuhara ama viheruka no ku tona ozondanda zavyo. Otja tji ma vi heruka tjandje ma vi yakurwa no vi tjitwa vyo mbazu tjimuna onÿerera, ombimbi, ondoro no muhiva no u tjina na wina ozo kowa no zo hiva. Tjazumba ape raisiwa ozo nÿengura zo ma kuruhungi. Kombunda ovitjitwa vyo mbazu avi kawondja ko murungu oku tokerwa no ku rara ama vi yakura ovimbumba otja tji ma vi to kerwa no ku rara ama viheruka.

Osondaha mo hinga yo hamboumwe yo mu hukomunene tjandje ozo hiva za ravaere oku pendura ovimbumba nu mo hambouwe tjandje ovarwe vopewi no vo koukambe tjandje veri motuteto okuundja ovimbumba oku worongana kutja ovahe¿endu mo hinga yo hambombari tji ma veutu okuya, tjandje ovimbumba viri motuveze twavyo. Ombara tji ina ozo minute o 15 okutona o hambombari yaso ku tja tjandje yeya kutja po hambombari ovimbumba vyute oku kawondja oku yenda ketjo ro zo mbanga¿e.

Po murongo eimburiro rehi raso kutja mari umburwa kutja oma hungi yeute. Mo ma hungi muna ombinika yo Ngooneya ya Maheke, ehungi reyuva ro ministera yokehi, Klazen; ozombinika zo vanane vombazu nehungi rOnongo Jarimbovandu Kaputu, ngumayandja ekuruhungi ronganda tjazumba. Tjazumba ombara Hoveka. aserura omahungi ayehe apata ovitjitwa imbi.



