Otjirwa ku no ko Covid-19 ka tji ya taarwa- Shangula Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Omikambo mbya tuwa mo ma unguriro oku tjurura o Covid-19 vya utu okuyeta ovihape tjinga ouhonapare worupa rouveruke awa utu oku yendekera kutja ovivarero vyo ma hwangero vya utu oku henunuka. O Ministera yOuveruke nOzombatero zOndunino yOtjiwana, Ongannga Kalumbi Shangula, wa tjivisa Ombongarero yOtjiwa¿a nao. Ombongarero indji Oritjavari otji ya yarukire no vi ungura vyayo kombunda yok u ha¿ika mu Kozonjanga okuza no ku yakura otjimariva tjohoromnde tjombura indji o 2020/2021. Posia Shangula matja ngunda otjirwa ka tji ya taarwa nu munao ehi otji ma riso oku yererako ozongondjero zaro po vikando vivari kutja ri yenene okunata o Covid-19. “Tjingetjo ma tu ningirwa oku yakura kutja owatjiri wo kutja o Covid-19 maukara punaete oruveze orure nu munao otji twasere okurundurura ozongaro zetu ku ndjarire ohapo ya nambano,” Shangula ma rakiza. Munao otji ma ningire wina kutja otjiwana tji kengezere ko nu auhe kourike we ma kambure omerizirira wo ku kara norupa rwe oku tjayera omutjise ibmwi kutja auha handjaukireko. Okutja Ovanamibiana avehe otji maveso oku kawondja komurungu oku kongorera omazeva ngeripo. Auhe waso:

Okuzara okapapeko ko murungu aruhe tjeri morupanda,

Okukara ohumburuko no va kwao, Oku penga pu peno’ vandu ovengi no zo mbongarero,

Oku paha oukohoke no ko ungurisa ovikohe poo oku koha omake no meva no heva oure wo zo sekonde o 20 tjeri ozo nÿiÞi,

Okuzapo po nganda indi tjiri tjeri ohepero kaparukaze,

Oku penga ozo mbongarero zovandu ovengi tjeri moukoto wo ndjuwo,

Oku hina oku kara nouyenda mbuheri ohepero, tjinene okuza mo rukondwa rumwe oku yenda ku

Kae Matundu-Tjiparuro

