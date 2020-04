Otjiwana tji tja ramba oupi uvari katjina kemwe ma tji kambura! Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Ozengi zo zo miÞiri ma ze munu kutja oskole, tjinene po ndondo indji yo mbutiro ka i sere oku uhara ama i paturuka opuwo ova hongwa veÞe oku yaruka no ndondo mu veri nai ombura ndji ma iyende.

O u mune imbwi, wo va tone ovengi mbaa veri tjiukisa otjo zo miÞiri, wa yandjerwe mo zo ngoze ku Keetute Oritjitatu ndazuko. Oyo tjiya yandjerere otjiwa¿a okuya no u mune watjo kutja ma peso oku tjitwavi ohunga no ma hongero tjinga nai mena ro mu tjise wo ndwi yo Corona mbwe ze patisa ko mu rungu wo ru veze. Ozo zari ama ze paturuka tjiyeri 20 komweze imbwi posia otjiuru tjehi Oritjavari tja tjivisre kutja ngunda nai ndu ma zeyaruka ozomitiri tjiyeri 6 ku Kambundu. Ovanatje ngunda veri pozo nganda nganduu ko ma tjivisiro warwe. Omwuiisane wa Keetute, Uzeraije Tjazerua, wa pu rire o tjiwa¿a ondunge yatjo kutja ng ape tjitwe vi. Umwe wo va tone wa raisire kutja ohoromende a i ramba o u pi uvari orondi tji ya tjiti nao mapeya ai hakara na kemwe ku ma ikambura. Eye aa tjavi ohoromende nga iri purire ko tji¿a tjimwe uriri mo vi¿a vivari. Ovyo mbiri kutja omutjise, poo omahongero. Tjiva v ova tone ama vemunu kutja nai nga iri purire ko mutjise imbwi wo Corona kutja ovanhongwa tji maa veka kotoka ko ma hongero tjandje omutjise imbwi wa rwisiwa ka u tjiko rukwao nu munao otuveze two ma hongero tjandje twa kororwa kuwo. Pendje no ku yarura ovahongwa mo ma hongero tjazumba mena ro mu tjise imbwi ape hakara no va hongwa mbu ma vehongwa tjandje mapeya omutjise imbwi ovangongwa wa mana wa zepa.

Umwe wo uzeu ovatone mbu ma veraisa okoo kutja nandarire kutja orupa ro ma hongero karuna ondando yok u yarura ovahongwa mo ma hongero, nu ngwari kutja ve honmgerwe po zo nganda, ovatone tji va mave munu kutja otjiwana atjihe ka tji ya rongera ko ma hongero wo saneno indji ndji ma I tuurungire mo vi hakaenise vyo u nongo wa kandinondi, tjimuna otungovi.

Mena ro kutja kavanene avehe mbena oviungurisiwa imbi kutja okuu tira kongoze oini tjinga porumwe oveni vao a vena o u saru; ave hina otutjeno po zo nganda na wina ave hina ovihaenise ovine vyo ruveze rwa kandinondi tjimuna otungovi pendje naindo zo ngoze ndu ma ze yenene otjina ihi.

Tjingetjo pena o u mune wo kutja na ndarire inÿa ozo mitiri ozeni ndu ma zeso oku vasisa ovirihongwa imbi o ku tuurungira mo tu ngovi no vi hakaenise vya kandi nondi rutenga ma ve heap oku rongerisiwa muvyo, pendje na indi ko kutja wina ozo ngoze indo kazenazo naiho tutjeno ku inda zo kozombanda.

Tjingetjo ovahongwa novanene mbu ma veso oku vaterera ovahongwa pozo nganda no vi oku tuu rungira mo vi ungurisiwa vya kandinondi wina ma ve hepa oma rongerisiro. Tjarwe iri pokutja oku yarura ova hongwa tjinene imba vondondo yo kehi ko ma hongero kehi yo ngaro nai ohunga no mu tjise imbwi ndji hiyauta na ndarire oku rundurukira ko ku kangara ma ipu, okwii samo ombihu. Tjinga ovahongwa vondondo yo kehi ave hina maa veri tjevere.

Munao o umune umwe ama utja mba ngunda ama ve yaruka nai ngarire ovahongwa imba vondondo yok o mbanda tjimuna okuza mo ndondo oitja hambo mbari.

2020-04-17 11:18:39 | 1 days ago