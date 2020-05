Otjiwana tjapamisiwa iyourunga wo vi na mwinyo Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

OMAUEZONJANDA- Otjiwa¿a tjo va Þuta okuza me Pukiro orini nganduu ko Eiseba na Tjombinde kanaa tjaseerewe no mambo watjo motjari uriri nu ngwari wina tjaseerwe atja pama tjinga otjo tjini atjihina tja ye nenene oku hakaena no tjiuru tjo porise otjini okumupa inga ngeri motjari tjatjo owo nai ngamba nge tji pamisa ohunga no u runga wo vi namwinyo mba honapara. Omukonÿonone Ongenerara Sebastian Ndeitunga katjisupi tjari muno kanaa hakaenene kuno tji wa¿a atjihe mena ro ngaro yo ru veze rouzeu mena ro ndwi yo Corona no ma zeva waro. Momazeva inga muna ngetja ovandu kombanda yo mu rongo kavesere oku worongana. Ombongarero Ndeitunga ndjari nayo muno ape oviveke vivarim mbya kapita kuno’ vanane vombazu, wina pu pa ri Ongooneya ya Maheke Pijoo Nganate, tji ya zire no ku ha¿ika ovimbumba mbihari mumwe oku kongorera omazeva wo ku kara kokure no kokure oku tjurura o Corona, vya karire ovya mumwe povyunda vyo ma randisiro okuzuva ongutiro yayo. Ngunda ombongarero aya haama po zo mberoo zo zo nganga zo vinamwinyo okupita mo Mauezonjanda okuyenda ko Kovimburu, tjandje ovaÞuta va o mbo mo mu rungu wo zo mberoo inÿa okuundja kutja na¿i Ndeitunga me tji kutura ko Corona yourunga wo vi nawminyo. Pari ovandu ape esere. Yari ongahukiro omwano ovaÞuta mbu va karirire va mumwe kutja nangwari o Corona yourunga wo vi namwinyo ondjiri oumba kuwo. Ouhumandu ombongarero oiri indjo kanaa yaetere ondaze ndjiriyo otja ko maundjiro wo va Þuta tjinga imbi ovingi mbya perwe amaso oko kevi kondononena kutja oku viyandja kotjiuru tjoporise yo ru kondwa mEpako poo eye omwini kOtjomuise. Mu imbi mbiri ongendo ko tjiwa¿a tjo va Þuta oviposa vyourunga wo vi namwinyo mbi tjivisiwa koporise posi mbi ha kakarara no hongonono. Mena ro kutja otja ko mahaka wo tjiwana otjini oyo nge hiya zeuparisiwa, oporise no ma runga muveri oo katama neyo. Ape nai pena oviposa mbi ma vi vaza omurongo mbya yandjwa koporise posia nga ku ndinondi mbyatjiti ape ombura nu mbi hiyayetwa kotjikoro kutja vakumininwa okumunikwa ondjo poo okuhina okumunikwa ondjo. Tjarwe oukarata wo mo matwi wo vi namwinyo mbu runduruka ohaisase mo vi namwinyo peke peke. Tjarwe otjiwa¿a okumana ongamburiro moporise ya Mauezonjanda oto tjitjitja ina omaunguriro omahazendu.

Kae Matundu-Tjiparuro

2020-05-22 09:59:25 | 3 hours ago

