Otjoro tjo 74 tja roporora okuwoko ko tjiwana mo u zeu wo Covid-19 Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Otjoro tjo 74, ndiri epango rovandu mbakwatwa mo mbura indji o 1974, ndjiri ombura wina osikore indji o Chief Hosea KuÞako mOmongua, tji ya paturuka, Oroviungura tje ri kwambere kozo ngondjero mo Namibia okuvatere ovahepauke mo ru veze ro u zeu mena ro mu tjise wo Corona. Po porise ya ma turiro inga Otjomuise muno tja yandjere ovikurya ko ma Þunÿu omurongo ngeturira mo ma turiro inga woupereke mo ma turiro tjingeyo. Mo ma Þunÿu nga parukire mwari omukazendu omukurundu, omuverandu no mu Þukare nguna ape ovandu o 17 mo ka pereke ke mbehupa muye. Ozo rata zo tjiwa¿a nÿe pendukira puno’ maÞunÿu inga, Bartholomew Kauahuma na George Kavari, onÿa nanene oru tuu ro ma Þunÿu ngu ma yeso oku paruka . Otjo kozo rata inÿa owo ongeri oma Þukare Þukare no ma hepe wo mbatero indji tjinene nene po ma Þunÿu yarwe. Mo nguta eÞunÿu arihe ndi ra havarere mwari ekutu ro top score o 10 kg; orwiihi o 2 kg; owitji ouvapa o 2 kg; omaze wo ku tereka ozo litera 2; oheva yo kukoha orungunÿungura o kg 2;ouparwa; ozongwinÿi; oruhere rovikuki o 2kg, ondooha yo ma hundju; ekutu ro zo ngu¿e no tjikutjire tjomurungu. Omakutu wo zo ngu¿e ya yandjerwe i Katjirari Maggy Kauta. Avihe kumwe ovitandjewa imbi vya kosere Otjoro o N$5000.

Omuhaamise wOkehi wOtjoro tjo 74, Joyce Tjozongoro, ma kuu kovaharupu varwe oku ri yaruka mo zo ndjaÞu zao okuvatera ovahepauke kutja ono vikurya poo ovihepwa vyarwe tjinga oruveze rwo Covid-19 aruri oruveze oruzeu. “Noveni tjiri ve ri hungirire kutja vemuna ouzeu mena rokutja veyenena okunwa omiti tjimuna ozopera poo otja ko mi tjise mbivenayo posia veyenena oku kara no u zeu wo ku hina ovikurya. Omundu tji ma nu ozopera uso kurya nu tjazumba anu ozopera. Okutja otji me yenene oku toka ovadu varwe noho mo kati ko tjiwa¿a kutja veyenene oku sekama no ku tara ko u hepauke mburi mo kati ko tjiwana mo ru veze o ru zeu muturi ndwi,” matja. Katjikando otjitenga otjoro ihi oku yarura mo tjiwa¿a tjinga mo 2018, mu vyarwe ovingi, atja vatera yandja ozondjambi ka va hongwa mbaungura nawa mo zo ndondo peke peke posikore indji o Chief Hosea KuÞako. Tjingetjo ombura ndjazuko tja kanyukisire ovaurundu mo Karukubis tja Tjauana, otjo mu mu turir okanepo kemwe katjo, Kazeire Hangra Raurau.

Kae Matundu-Tjiparuro

2020-06-05 09:09:17 | 22 hours ago

