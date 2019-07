Ouhonapare wOvambanderu ma u paha oku tjayere Operesidenda o ku zemburuka Hoveka otjombara

Otjomuise- Ouhonapare wOvambanderu wOmbazu, kehi yOmbara Killus Munjuku III Nguvauva, ma u paha o ku ningira Otjombanguriro Tjokombanda oku yandja eraa ro ku tjayera Operesidenda ya Namibia o ku zemburuka Turimuro Hoveka otjo mbara yOuvara wa Hoveka.

O ru tuu rwo ndjivisiro ye ningira indi rwa hitisirwe iyo u Honapare wOmbazu wOvambanderu tjiyari muvyu ku Suramazeva. Wina o u honapare imbwi ma u ningire Otjombanguriro kutja tji tja yere Turimuro Hoveka otjo muzire o u tjatatu mo tjiposa ihi o ku zikamisa o u honapare mena ro u ¿epo wawo mbu turira mEpukiro, Otjombinÿe, Omongua, Otjinene, Opuwo na Ngama. Wina ma u ningire Otjombanguriro kutja tji tja yere o Ministera yOmekurisiro Wovihuro Nokozombanda, Operesidenda, Otjirata Tjovanane Vombazu nOngooneya ya Maheke mo mwano auhe kangamwa oku hina o ku zemburuka Hoveka otjo mbara yOuvara wa Hoveka nu tjine nene o ku hina ku mu pa o ma u semba, o zo mbwiro no vi huze o tjo mbara yo tjiwana tjo mbazu o tja kOveta ( Oveta yo Mauhopapare wOmbazu yo 2000).

O mu zirire ko omutenga, nguri o Ministera yOmekurisiro Wovihuro Nokozombanda, ma ningirwa mo u re wo ma yuva o 15 o ku za no ku yakura eningira indi, oku ya ndja o ma tjangwa ayehe nga tjama nondiero ndja toorwa mu Seninani/Tjikukutu 2018 o ku zika Hoveka otjo mbara yOuvara wa Hoveka no tji pwikiro wawo no mapu ondiero indji ku ya toorerwa kOmutjangerepo wOtjombanguriro no ku tjivisa o mu ningire kutja wa tjiti nao. Tjazumba mo u re wo mayuva omurongo kombunda ya nao wa sere o ku raisa kutja ma zirire ke ningira indi pu ma pehee ko kutja marwisa eningira indi mOtjombanguriro.

Ndoovazu mo ma yuva 15 mu imba mba sere o ku zirira ke ningira indi ka ve raisire ko mu nungire kutja ma ve pirura, o ku tja eningira indi ma ri hiti na ri ya kurwa otja tji mari ningire tjiyeri 23 ku Katjose mo mu rongo wo muhuko munene.

Ombara Munjuku III, mena ro u honapare we, ma raisa mo ru tuu ndwa hitisisirwe mOtjombanguriro kutja mu Tjikukutu ombura ndjazuko, wa zuva mo ma tjivisiro wo murari kutja o Ministeri Yomekurisirio wOvihuro ya yakura o ma zikiro wa Hoveka otjOmbara yOuvara wa Hoveka. Eye opa vazera ko zo hahende ze, oo AngulaCo o ku piasa otji¿a ihi no ku raisa kutja me tji pirura. Mo ru tuu ozo hahehnde za Munjuku III ndu za hinda ko Ministeri za raisa kutja mo zo ngonjdero ndaripo zotjiwana tja Hoveka o ku ningira o ku zemburukwa otjombara nda ka rira zo mo tjombanguriro, ka naa zaÞona. O ministera oruveze indo, Charles Namoloh, mo u hatoi we, we pe raisa o ngahukiro kutja “Ouvara wa Hoveka” o rupa ro tjiwa¿a tjo mbazu kehi yOuhonapare wOmbazu wOvambanderu.

