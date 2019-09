Ovahungirirepo vo horomende ondjerera yayo- Ua-Ndjarakana

Ez o r o n g o n d o – Ovahungirerpo vo tupa peke peke two horomende otjiveke atjihe ihi va wo ronganene muno o ku tara ko vyungura vya otjo tjinjo, omeho no ma twi wotupa itwi. Mo na po mbongarero ndji ma iyanda ndino nu ndja pa turirwe Omandaha iyo tjiuru otji kawondjise tjo viungura

okuza ke yuva ngaa keyuva vyo Ministeri yOndjivisiro nOunongo Wovihakaenise, Mbeuta Ua-

Ndjarakana, o va hungirepo imba ndinondi ma veundjirwa oku kara no zo nguture tjeri ozo ndititi

nderi po murongo Ua-Ndjarakana ndu ma twara ko mbongarero yo viuru avihe o vi kayendise vyo viungura mo zo ministeri azehe zo Kambineta ya Namibia.

Ombongarero indji ma yoindjirwa o ku haama Omandaha ndi ma riyende. Pendje no zo ministeri po

mbongarero indji pena o tu pa twarwe two horomende tjimuna o mberoo yo mu tjevere wo

u hazendu mo horomende, nguri o Ombudsmana; o Rutu rOmbiririro wEtuku, o Anti- Corruption Commission, o u supi o ACC; na wina Otjirata tjo Rozondiero Zohoromende, o National Planning Commission poo o NPC o u supi; Orupa ro va Pangure, Judiciary na mbano ndwa rira o rupa kuro oruni

nduheri rukwao kehi yo Ministeri yOzombanguriro na wina Omberoo yOmuatare Omunene

wOmambo wOtjimariva tjo horomende, me raka ra utwa o Auditor General.

Tja pa tu rurire ko tjiveta ombongarero indji o Mandaha, Ua-Ndjarakana wa tji vissire o

va hungirepo imba ko ku tja o Kambineta no mu haamise wayo nguri Operesidenda yEhi, Hage

Geingoba, ka vena o hange o horomende imunikwa ko ku hina eraka ngunda a i na o va

hungrirepo. Potuingi ova hungirirepo vo horomende ve rira ove tjavari ko tu pas two zombuze nai oto

mo vi nenge ovingi tji tu rira o tu tayandja poo o ku yeta eraka rwato nu indji o horomende a

i rire yo ku zirira ke raka ro zo mbuze indi. Posia mo ku tunduuza o tjiungura tjao no ku vepa

omasa, Ua-Ndjarakana, wa tjere o va hungirirepo vo horomende ondjerera yayo nu munao o

tjiyasere o ku year pendje yoku ndema.

Ua-Ndjarakana o ku za no ku paturura o mbongarero indji Omandaha otupa peke peke otji

twa u ture no ku tetera o ma unguriro wato o kwiisira ko Rutuu Rohoromende Romahakaenisiro

na wina Omuhunga Wohoromende Wovihakaenise Vyotjiwana otja tji vya memwa iyo Ministeri

yOndjivisiro. Mo tjiru tjo ma raisiro wo va hungirepo peke peke otjo vina mbi remanisa o ma unguriro wawo yari o ku hina ondjiviro o kuura no zo ndiero zo zo ministeri no tupa twarwe mu ve ungura kutja mena ro kutja tji vawo kave haama mo zo mbongarero zo vanane nu munao aruhe ozo ndiero o tji ve keze zuva o vi mbambanga uriri. Munao o tjerira o u zeu o ku hungirirapo otuta twao itwi no ngamburiro okuura mena ro kutja mena ro kutja kave haama mo zo mbongarero wo po ndom,ba zo ndiero zo tupa poo ututu itwi

tjandje ka ve na ondjiviro ombwa no tutu itwi.

Tjarwe tji tji yandja o u zeu ko ma unguriro wo va hungirirepo imba o koo kutja ovengi vao mo mo tutu no tupa peke peke two horomende ka very po ma hambunino tjinga averi mo vi havero movito mbi heri vyo ko

mbanda nu munao otjeri ovandu v aka uriri nandarire mbe ha roro o ku puratenwa myao.

Nu ndoovazu owo mo zo yao kavandu vo ndendu yo harive hapo otjiwana atjihe tja Namibia ma tji ve putanene nu nga tji ve puratene? Tjarwe otji hwe no tji pangise tji ve hinatjo o ku yenena

o ku ungura oviungura vya otja tji ma pe undjirwa.

Inga ongeri tjiva yo mapu wo tji koro ngu ma ye undjirwa ko kutja o ngu ma ye hongorere yarwe

omakwao ndino o mbomagrero indi tji ma iya ko tjikoro na ikutu o ma pu ngu ma yeso o ku vaza o u honapare wo ko mbanda

