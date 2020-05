Ovanane tjiva vo mbazu ma ve raisa ongamburiro mu Ndeitunga Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

OMAUEZONJANDA- Ovananene vevari vombazu va Maheke ve no ngamburio kutja ouyenda w otjiuru tjo porise ya Namibia, Omukonÿonone Ongenerara Sebastian Ndeitunga, ka mu ngandjo.

Kamunganjdo tjimuna oviposa ovingi vyourunga wo vi namwinyo mbya rapotwa koporise nu nai ngamba mbi hiya rora oku raisa omuhunga nandarire umwe, tji tji teya ombango no maundjiro wo vatuta owo potwingi mbakara no zo ngondjero zo ku teze otjongo tjo ma runga inga na tji sesura ozongombe azehe kumwe nai 58 no va hakerwa muwo ave keriyandja koporise Mauezonjanda okutira otjiwana tjo vatuta otjo nai tji ma tjitja opuwo opuwo katjina kuuhara ama tji yandjere ovinamwinyo muvyo mu muna vyo va kurundu.

Ovanane imba omberi Ombara Turimuro Hoveka wa Eiseba nOmbara yOvambanderu Kilus Munjuku III Nguvauva wa Pukiro. Hoveka yiumwe wo tjimbumba tjo vatuta tji tja pendukira ourunga wo vi namwinyo mOrukondua wo ngondjero yatjo ndja twarere ko ma tezero no ma kamburiro wo vi namwinyo o 58 vyourunga nai mbiri po vyunda vyo zo nganga zo vi namwinyo mOmauezonjanda otjouhatoi ngunda ingo marunga nai ayeri momake wo u honapare wo porise ku ya ngunda aye keriyandja oyeni otjiwana tjo va tuta tji the yesekamena mo ku tira tjo tjinga otjiwana tjo vatuta nai tja pindikisiwa iyo zongaro ozombi zo ma runga.

Eye nombara yOvambanderu ivevari vo va nane vombazu, Oritjaine ndazuko, mba wo ronganene mo mu rungu wo zo mberoo zozo nganga zo vi namwinyo muno ovanane peke peke vo tji wa¿a, mu mwari ozorata ndatu zoutukondwa wa Maheke, Vejama Kanguatjivi wa Pukiro, Katjanaa Kaurivi wa Tjombinÿe na Erwin Katjizeu wa Tjinene, tji va hakaenene na Ndeitunga. Ndeitunga were muno ohakahana me ningira zo vanane muwo mumuna ovanane vo tjimbumba tjo tji wa¿a tjo va ÞuÞa tji tja sekamene ourunga imbwi kehi wo mu haamise watjo, Sandie Tjaronda, omuture wa Tjimati.

Ombara Hoveka matja uno ngamburiro kutja nai otji¿a ihi tji tjeya komatwi wa Ndeitunga na mo make we, uno maundjiro omanene tjinene nu wina otjiwa¿a nga tjiundje nu ngatjikare no ma u ndjiro. Posia Hoveka matja ngunda ama veundju ovo ka ve yarara ka pa rukaze nu veri mo zo ndambo zo ma runga otja owo tji ve ye pendura. Ozongombe o 58 zo nÿengu aihe kumwe yo N$400,000 za kamburwa ko ma runga mongondjero yo tjiwa¿a otjini.

Ombara Nguvauva matja otji¿a tji tja utukisire otjiuru tjo porise nguno ourunga wo zo vi na mwinyo mbwa ingana mOrukondwa nu mbwa zuvaka mehi arihe munao eye otjehina kumuna kutja Omukonÿonone Ongenerara Ndeitunga no zo ngama ndeere nazo nambano way a ruka oku ka mwina ngunda orukondwa naindi ehi arihe ama riundju kuye. Tjingetjo eye no muhoko we kave na kurara no tjina ihi ma ve tji kongorere kuno’ tjimbummba tjo tji wana otjo tji tja pendurire otjina ihi kutja otjo wina atji ha karara na tji hateka ombango. Munao Ombara Nguvauva otjimatj watie oku kongorera otjina ihi kunatjo no ru tuu.

Ombara Nguvauva ma tja ihi eye no tjiwana the otjina owo mbena ozongama natjo naye omwini eyuva ro mbongarero kuna Ndeitunga w aka rarere amautuka outuku okuza kOtjomuise mee kukarara puyo. Eye omwini wari aa sekamena ourunnga imbwi nu wari aa ningira Orata Onene Gerson Katjirua kutja ma sembamise ombongarero yo tjiwana atjihe tja Pukiro moupapi nouparanga waro na mo mbumba watjo oku ripurira kourunnga. Posia rutenga oyo a kahaka mo ma randisiro ngari mOmauezonjanda nu kombunda ya nao amu tambuka omutjise wo Corona. Posia eye key a zako no ru veze tji rwa horo omutjise wo Corona tji wa pupapara no ngaro tji ya kotokoka koupwe ombongarero indji me keyendisa komurungu. Ondadno oku vya vanga ondjira ko mu rungu wina puna ihi otjimbumba tjo tji wa¿a tjima tjirata mourunga nai.

N]guvauva matja mena ro kutja tjiva vyo vinenge vyo nguta otjiwana mbi tjayndjere ku Ndeitunga ma vi hepa ongondononeno, kena ku mu ramba no ku muhinga tjinene pendje no ku rakiza kutja paso ku tjitwa tjimwe poo tjarwe kutja omarunga yarwe yehare ondira. Tjingetjo mo tjina tjo zo ngombe nde ha kwa kutja ozourunga nu ndehaharere oveni vazoharukuru ma ze oku ripurirwa kutja zeyaruke mo tjiwana no tjo tjiri vatere natjo ourunga tjinga nai atji yaruka mo ndjaÞu yatjo.

Posia ti va mo tjiwa¿a ma pe munika ayo kavena omaundjiro no ngamburiro imwe mu Ndeitunga tjmuna ovanane vombazu. Tjinene ngunda ouhazendu wo porise ya Mauezonjanda otjo mbu tji tjema natjo amakuzu mau kayenda komurungu. OmuÞuta umwe eye wina nai ngu kara mo zo ndambo yo vi namwinyo vye mbya zengi omayuva, Jaumba Muundjua, matja nandarire mo ma utiro wotjiveke ihi, tjiva mbe ha kerwa mo u runga nai mberi mo ma ke wo porise ya Mauezonjanda, vamunikire mo mi vanda vyo tjirongo ihi ama ve hungire kuno’ vaza mumwe vao nandarire kutja makuzu va Þikirwe iyo porise okuyenda ko kirinika. Otja kuye indji kambuniko ombwa kaparukaze nu kaina kurora nandarire oku kukuna ongamburiro mo tjiwa¿a moporise oyo ndja u naunwa rukuru.

