Ovengi movitamba peke peke va hunununa ehuno ra Noag Tjatindi Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Okalkpana-Kavikutu vya Tjatindi na Kavihuro ombya pandjarisire otjihuze tjavyo uriri nungwari ovito peke peke motjiwana okuza korupa ro ma nyando, ombazu, oporotika nawina o ma hongero.

Otjihuze ihi o Noag Uapakua Jefta Tjatindi ngwa su visirwe Osondaha ndjazuko muno mo Ngombe ya Muheke onduuombe ndji ma i hungama o mi tumba vya ngamwa Tjirongo. Eye waÞire tjiyari 11 komweze imbwi onÿiro ya tjimanga okuza no ku rimuna oku twerewa mo tjari. Ondjozikiro ya u tire Oroviungura mapeta nganduu ongurova inditi tja zumba a i kawondja ko mu rungu Osondaha. Osondaha okuza ape mo hambondatu yo muhokomunene otjivayarukire no tjiungura tjo ndjozikiro aveuhara naye eyuva arihe indo ape ngandu tjimaitono o hamboumwe yo ma peta tji vaÞire oku mwesa mayende ko vakuru no va ti ve. Ihi tjari otjiraisiro tjokutja eye wa nyanda otupare otwingi peke peke nu munao avehe mo tu pare itwi otji va havangere okuhina kuhununa ko ka¿a. Nandarire kutja omuyaruke Noag Tjatindi aa munika otjomundu onyina, na ngwari mo vi tjitwa wari ondjou ondwezu auhe pehuno rayo ngwaa vanga oku hununa ko oka hunino.

Otjomundu ngwa yatakana o mahi no mahi mo Namibia, mo vi tjitwa peke peke mu mwari wina okupaha oma hongero nganda aka yatakana no ku kaposa komaheke owo ngaa ye tjiukwa kutja omaheke kukuheri ndinondi omaheke tjiyee kurira Orukondua rwa Maheke, ovimbumba vyazire ko mi kunda omingi vyo ma turiro wOvambanderu nOvaherero nganduu koo kOtjituuo ku kwazire ombara Kapukare notjimbumba tje. O Eiseba no Otjombinÿe konoo hungire tjinga aari otukondwa oturaranganda no mu yaruke Tjatindi wina ma nyandera no ku pondera moviÞo peke peke. Munao tjingetjo otjiwa¿a otji tjiyere moumbomi watjo. Epukiro orondi eye mee kuseinina omaungurire mo mbazu kehi yotjitiha tjOmbara Kilus Munjuku III Nguvauva po mi Mbonde Vitano.

Umwe nga yandjere e kuru hungi ro mu yaruke Tjatindi o Mbasara Mbuende, ngwe kurira punaye mo Kauua ka Tjinene, mondjuwo yo mukazendu wa kondjuwo. Watjere nandarire kutja kuza zekurira ndunda imwe, katjiperi tjinga mo me kuriri umwe ee kurisa omukwao warwe. Tjimuna Noag nao tje mu kurisa mo zongombe za Tjatindi omitanda o Kauua wina otja tji ke tjiukwa. Mo 1973 Tjatindi otja ya ko Tjomuise ka kakara puno ngundue Aron Tjatindi nu mo 1976 autu o ma hongero po Theo Katjimune. Okuzambo wa ryanga ryanga no zo sikore okuutira po St. Barnabas, Immanuel Shifidi no Drimiopsis nganda a kavaza ko sikore yo ko mbanda ya Kakarara.

Noag Tjatindi oviungura vye ovitenga wa u tira mo ndana ya Katjikondi ruuma ozombarurura omaremba. Mo ma tuka wa Haukumana. Mo ngoro orunguini ndji hakuata yo mukazendu ua Toromba. Mo nÿera ja Nanÿa ohuna nÿera ja kaeru yo u pindi ndja Þira ko tjinana me tundu ra Kandijaina, wo ngombe ya Kamana nÿemba. Ondiri Epako. Po tu veze twarwe otuiwingi peke peke me Pako wa u ngura po nganda yo ma pakerero wo maze wo ma temba indji o BP. Po BP opa pondera otjo mwatje omuzandu nganda ave ha¿ika oumune no veni vayo. Kakutja nai otjambambi tjandje tja isana avaza Otjomuise.

Mo Tjomuise wa ungura po zo nganda tjimuna onganda yo zo ngora mambo indji o John Meinerta; onganda yo vitjangwa no vi tjange, onganda owonge yo vi toorerwa vyo ndjaya indji o Rent-A-Drum. Ozonganda zo zo mbuze na ngwari tjandje va kutwa kumwe tjinga Otjitjatindi atja kutirwe nazo no zo mbura zo handumba inÿo a ka ungura po nganda yo zo ngoramambo indji o New Era Publication Corporation (NEPC) po goramabo indji o New Era. Tjazumba a kaungura po sikore ya Kazize. Wee kuseinina o mu Þize no mu tjevere wo va hongwa mberara mo ma tuwo womara wo sikore ya Mauezonjanda ma Þiririre.

Otjo mu suvere wo ma nyando no mwini ngwari omu nyande wo ma nyando peke peke mu muna otjimbere tjo kozombaze, Noag Tjatindi po sikore ya Mauezonjanda wee kurira ongunÿe onene yo ma nyando na rire o mu sembamise ohongora wo ma nyando, tjinene otjimbere tjo kozombaze na wina tjo komake. Munao ovengi otji ma ve munu kutja ena re otji rihasere okuzema no ku zenga nu ngwari omanyando po sikore indji yasere o ku Þakama nganduu ko ngaaruhe kehi yo mbatasaneno nambano ndjasere oku rundurukira kenare otjomundu ngweyiuta.

Noag Tjatindi, wa seko ovanatje omurongo naumwe. Mbuende ma munu kutja kangamwa ekura arihe ra Noag Tjatindi rasere oku rumata omwatje umwe wo vanatje ve. Kakutja o mo kuveumba otja ko ngaro no vi tjitwa vyo muhoko wo va Mbanderu no Vaherero, nu ngwari tjinene mo ku vetumba otjomundu owo avehe otja makura ngu va rya ko ovikurya kuye.

Noag Tjatindi Omukwauti wo Tjivanda, ovihekuta vya rukombo mbye ke kuta kondjambo. Omukwatjivi nu mayana Ovakwenambura oo hekuru kombungu ya mutjimba okare ko sengo ondovazu onganda kwii haire ndja Þiro ongwapata na ngwa korora.



