Ovikunino ngavi kandakande-Tjombonde Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise-Umwe wo zo mbaimbairi, ohongora no muka ndjira mo ku kuna momahi wa kangamwa maningire ovatuta okuuta oku rongerisa omahi wovikunino vyawo tjinga otja kovauke wo mwinyo weyuru ommbura aiheri kokure.

Darius Tjombonde wOkarukondua kOmatoororero ka Tjozondjumba, wa kuu ko vaÞuta ovakune Oritjavari mu Keetute kuno mwiisane ohongora, Tjizo Tjaveondja, okuza komaukiro wo maundjiro wombura ekweze romarokero indi iyomuuke, Zeenaro Kambueza, wina ngwari nehungi Oritjavari kuna Tjaveondja mu Keetute yOmurari wOndjivisiro Ombaranga. “Okunene okuhepa muiisane, ami ndinondi oo kungara mekara ame nyanuka mo mwinyo motjina tjomwinyo weyuru. Nandaku omundu upunda otjo kurama imo morupanda otji pundu tjzumba oo kuuta oviungura no ku tanda kutja motjitivi,” Tjombonde matja ohunga nombuze ombwa yo mwinyo weyuru. Matja ombuze indji okuza kovandu mbetara ovi¿a no zo mahina owo otjo vaÞuta ovakune ondjaa veundju oku zuva kovandu mbetare ovi¿a kokure ohembandina. “Mundinondi tjiri watono omboha kombando’ tjiuru uriri. Ohamara ya tonwa ko kutja tumune kutja twaso’ kuuta oku kandakanda,” Tjombonde matja. Munao otji ma munu kutja ovakune ngaveute oku kandakanda. Matja nai ovikunino maviso kutja vya paraurwa kutja vihare osuvaneno no suvaneno indji wina kutja ihite mehi. Kutja tji tunge ombumbi kutja omakunino tji ma yeutu tjandje otjo tjakuna ombumbi mondova ndji sa vasewa natjo. “Oyo karire ondova mehi irira ovikurya kovikunwa.”

Tjarwe Tjombonde matja oruveze indwi nai ovakune maveso kutja vasetika ozondovi zovikunino no ku tara kutja paa pehitire oungombona vatwapo eso. “Tjimuna omwatje wa nyembo tjeheya otjikunino atji sewa uiri nandarire erapi twapo kutja ovinamwinyo avihahiti,” Tjombonde ma kwambere ko ovakune. Matja oruveze indwi nai oo ro ku rongerisa otjikunino kutja ovina avihe viri nawa no kuundja omata omatenga no ye tjavari nu ombura tji ma ikaroka ozo mirimita nda karira o 50 no ku yenda ku 70 ehi nambano tji ra nyingena oku yenena okuuta ovyungura.

Pendje no mukune okuuta oruveze indo ndumaso oku twamo ondwi ondu ma utu okurapa otjikunino. Matja pa utukire mo zo farama morukondwa ovatuta ovaapa veri kozo mbaze. “Munao omeya ngu ma ye hakwa inga tji ma yeya yasere okuwira kovikunino,’’ Tjombonde matoko ovakune ovakwao. Kutja nandarire ombura ndji maiyende tji ya rire ourumbu vekare novikurya mbi ma veyandja kovakwao.

Kae Matundu-Tjiparuro

2020-10-09 10:49:10 | 15 hours ago

