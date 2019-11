Ovivarero vyo Karukondua Komatoororero ka Pukiro Staff Reporter National Khomas

EPAKO- Ovivarero mbiheri oviseinina vyo ma toororero wo Peresidenda no Mbongarero yo Tjiwa¿a mo Karukondua Komatoororero ka Pukiro. Muvyo muna ovi varero vyo ma toororero wa peke ngari 13 ku Tjikukutu 2019.

All People’s Party (APP)

Christian Democratic Voice Party (CDV)

Congress of Democrats (CoD)

Landless People’s Movement (LPM)

Namibia Economic Freedom Fighters (NEFF)

National Democratic Party (NDP)

National Patriotic Front of Namibia (NPF)

National Unity Democratic Organisation of Namibia (NUDO)

Popular Democratic Movement (PDM)

Rally for Democracy and Progress (RDP)

Republican Party of Namibia (RP)

Swanu of Namibia (Swanu)

Swapo Party of Namibia (Swapo)

United Democratic Front of Namibia (UDF)

Workers Revolutionary Party (WRP)

Ovivarero vyo peresidenda

ApiusAuchab 30

Hage Geingob 1083

Tangeni Iijambo 120

Panduleni Itula 69

Henk Mudge 5

Esther Muinjangue 226

Epafras Mukwiilongo - 0

Mike Kavekotora - 15

Ignatius Shixwameni - 1

Bernadus Swartbooi - 4

McHenry Venaani - 379

Ovivarero vyo ma toororero

wo Mbongarero yo Tjiwa¿a

APP- 22

CDV- 17

CoD - 7

LPM - 10

NEFF - 2

NDP - 3

NPF- 3

NUDO 257

PDM - 397

RDP - 23

RP 1

Swanu- 164

Swapo – 1000

UDF- 10

WRP - 12

Ovivarero vya Pako vyo ma

toororero wo peresidenda

Apius Auchab – 9

Hage Geingob - 306

Tangeni Iijambo - 9

Panduleni Itula - 62

Henry Mudge - 1

Esther Muinjangue - 22

Epafras Mukwiilongo - 2

Mike Kavekotora - 2

Ignatius Shixwameni - 2

Bernadus Swartbooi - 34

McHenry Venaani - 60

Ovivarero vyo Mbongarero

yo Tjiwa¿a

APP - 15

CDV - 9

CoD - 3

LPM- 48

NEFF - 2

NDP - 2

NPF - 1

NUDO - 32

PDM - 77

RDP - 5

RP - 2

Swanu - 20

Swapo) - 282

UDF) - 6

WRP) - 5

Ovivarero vyo ma toororero

wo peresidenda wa Puwo mo tjihuro

Apius Auchab - 54

Hage Geingob – 2 986

Tangeni Iijambo - 23

Panduleni Itula - 751

Henry Mudge - 16

Esther Muinjangue - 186

Epafras Mukwiilongo - 11

Mike Kavekotora - 190

Ignatius Shixwameni - 8

Bernadus Swartbooi - 13

McHenry Venaani – 2 523

Ovivarero vyo ma toorore wo

Mbongarero yo Tjiwa¿a

APP - 41

CDV - 14

CoD - 8

LPM - 28

NEFF - 43

NDP - 12

NPF) - 7

NUDO 242

PDM 2 904

RDP 243

RP - 35

Swanu - 15

Swapo– 3 112

UDF- 33

WRP - 21



