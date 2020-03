Ozo mbakero no tukupo ape kara ovandu kombanda ya 50 Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

×

Otjomuise- Kapenovandu mberi komanda ya 50 maveso oku worongana pamwe mena ro mutjise wotjindjumba ihi o Corona.

Indi irimwe ro ma zeva kehi yongaro yoruveze rouzeu mena rotjindjumba ihi ndwa tjiukisirwe iyo tjiuru tjehi, Omutjunikwa Hage Geingoba Oritjavari. Geingoba wa raerere otupa to zo bmuze kutja po mbongarero yo Kambineta ndji kara ko Oritjavari arihe, o Kambineta wina ya tarere mouzeu wo tjindjumba ihi no puya munine kutja otjiuru tjehi matjiso okutjiukisa oruveze ro mouzeu mena ro mu tjise imbwi kutja ikara noupupu wo ku toora ka ngamwa omikambo okuu tjurura. Tjinga tjiva vyo mikambo ohoromende mbi ma peya aitoora mo ngondjero yo ku tjurura omutjise imbwi, ama peya aviÞunu ko mausemba wo vandu nu munao ohoromende apeya ainanenwa ko vyombanguriro.

Mu vyarwe ovingi ma pehee kutja oma woronganeno tjimuna omatando, otukupo, ozombongarero, ozombakero nu nandarire oma isakero wo zo nguyu ko ma yendo wo vaÞi, na wina oma woronganeno wo zo mbongo zo zo ngamburiro, ka pe sere oku kara ovandu mberi ko mbanda ya 50 oure wo ma yuva 30. Wina ka ngamwa omanyando no ma raisiro wo vi¿a ka yena oku karako. Tjingetjo pu ka ngamwa ondanda yo porise pokati kozo ndjira mo u paranga wehi arihe ovaryange mo u koto wehi mave tarewa omutjise imbwi. Ozonÿiro nÿazu mo mutjise imbwi no zo mbakero zazo marire omerizirira wo horomende muyo mu ma mu kara oma huhumi¿o wo ma Þunÿu no wo maÞunÿu wo va Þi.

Oveni vo ma temba ngeryangisa ovandu motjiwa¿a poruveze noruveze, kutja omo tjihuro poo opokati kovihuro, ma ve ningirwa oku kara no vi kohorore vyomake nawina oku zara ovi kutjire vyo mayuru notjinyo. Tjinene ovikutjire imbi vi tji tirwa ingwi ngunondwi aha hwanga ovakwao. Wina oveni vo ma temba inga ma ve ningirwa oku hina oku turika omatemba wawo oku tanana etota. Tjingetjo otuveze two ma randero tjimuna ozomola no zo stora ozonene tjimuna oo Shoprite, Pick and Pay, Spar, mazeso oku twapo ondjeverero tjimuna okupa ovaungure vazo ovikutjire vyo mayuru no tjinyo nawina omiti omikohe vyo make.

Otjiwa¿a ka tji na kuyandjerwa oku ka puratena oviposa mo vyo mbanguriro ngunda oviposa avihe mbya kuramene oku pangurwa oure wo ma yuva o 30 okuzamba ama vingunda vya handwa. Omariangera wo va kamburwa poo mbeÞiziwa iyo porise iyo mihoko wawo ma ye henunua movandu votjivaro tjoharive uriri meyuva.

Ombongarero yOtjiwa¿a ya yaya kurire kutja omaze wo mo ruveze ro mo u zeu inga, ngari ama ye karako otjiveke uriri, nambano yekarako o u re wo mieze hamboumwe. Kotjiungura ihi ohoromende ya ngunda aya kwizike Ozondola za Namibia omangete 134 ngunda nu tja rire ohepero komurungu tjarwe matjui tarewa mondiero yoi tji mariva tjombura tjehi tjo 2020/2021.

Pendje no ma zeva inga tjinene ngena otji¿a no ndiero mo u koto wehi, wina pena omazeva warwe ngu ma yeÞunu tjimuna kovandu vomahi warwe mba vasewa mo Namibia na wina vo mauye wo pendje mbu ma vevanga oku ye kurianga ko Namibia, wina mumuna Ovanamibia mba vasewa pendje yehi. Ngunda aperi nao orutavi rwo nganda yo zo mbuze indji o Namibia Press Agency, o u supi o Nampa, ya tjanga okuza kEpako kutja Ovanarupa mo Maheke vasembamisa orutu orumboronganise rotupa peke peke two horomende motji¿a tjo mutjise imbwi o Covid-19 poo ondwi indji yo Corona nai wina ndja tambukire mo

Namibia.

Ondando oku kondja oku penga oumba mbu ma uzu mo mutjise imbwi, oku tjivisa otjiwana kutja tji kengeze no ku woronganisa ozomburo tjimuna ovitoore, no va ungure no zo nda nda zo ma tiziro wimba mba munika ondwi indji na wina omyano vyo ku tjivisa otjiwa¿a. Orutu poo okomiti indji ya sembama mo Tjirata Tjorukonda, Oporise ya Namibia, Orupa rOndjururiro, Orupa rOvitoore Rwohoromende, Ongomainde ya Pako, Orupa Rouveruke no zo nganda zo u veruke zo mbirivate na wina orupa ro va ryange. Otjiungura tjo komiti indji oku kurisa ondiero yo yo ru kondwa yo ku rongera no kusekamena omutjise imbwi no kwii yandja ko Komiti yOmananeno Woruveze Romouzeu yOrukondwa.

CAPTION:

2020-03-20 11:55:39 | 9 hours ago