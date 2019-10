Ozombongo wina ngaze pangine ovakazendu-Kazapua Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise-Oruveze rwa runduruka mu nao otjeri ohepero wina ozombongo okuungura nembo kukuheri kekuru nungwari otja ko ngaro yoruveze rwa kandinondi.

OmuÞize wotjihuro tja Tjomuise, Muesee Kazapua, matja. Eye wa serere epango pokati ko Namibia Christian and Prophet Association (NACAPA) no The Association of Charismatic and Pentecostal Churches of Namibia (ACPCN). Epango indi roure wo zo mbura ndatu, oro kuhonga ovahonge ovanene vehika ro NACAPA owo ngu ma ye yandjwa iyo ACPCN. Omahongero inga yari Oritjavari indi na Ritjaine ro tjiveke ihi po mbongo yo St. Phillip mo Katutura. Kazapua matja nandarire kutja mo mbepo ovanane vozo mbongo imba vayenena ongamburiro poo evangeli kari handere pona pemwe ri kayenda ko murungu munao otjeri oheperero ozombongo oku pangina ounepo wawo. Wayendekere kutja otjingi mba kwizikirwa omahongero inga ovahone vo kombanda ovarumendu uriri natja ohepero moruya veze kutja wina yevaze kovakazendu uriri nugwari ko mitanda tjingetjo. Matja ovakazendu no omitanda tji vya pewa omahongero tjingewo, ka pena okuheya ko kutja ndinondi mave kambura ounane wo zo mbongo. Kazapua matja mena rondanaukiro no me kuriro mo tjiwana, tjingetjo otjeri ohepero ozombongo oku yakura ondanaukiro kutja ndinondi ozombongo inda zesore oku hungama no ma tokero ngeze hungama.

Mayandja ondunge ko zo mbongo oku hina kukara ohumburuko notjiwana no ku rikarera nungwari zeungure kuna ovito no tupa peke peke motjiwana mena ro kutja owo otjo tjihuro verihonga kokutja omunwe umwe kautoora ona nu munao otjiveungura kumwe novihuro vyarye. Matja mena rokutja ounepo wo zombongo ndinondi uno mahongero peke peke tjimuna muzo muna ozomitiri, ozohanhende na nao. Munao otjeri ohepero ozombongo inÿa o ku Þanÿera ko ndjiviro no u nongo wo u ¿epo wazo no kutjiwa oku tunga ozombongo. “Kakutja owo ma veungurire ozombongo mombepo nungwari oku ze tunduuza mo ma unguriro wazo,” Kazapua matja. Komurungu matja ka ko membepo yo u nepo wazo porwe ozombongo ku zasere oku tara porwe nu ngwari wina oko u kaiya wawo. Matja ozombongo za sere oku kara no u ¿epo mbu mautara ku muhukanu munao otji mazeri kutja imba mbu mavemunu omahongero inga veye mane nowo wina aye hayandere pozo mbongo zo NACAPA nu ye vaze kozo mbongo zarwe. “Ovanane vasere o ku pangina nounepo tjingewo wasere oku hongwa. Kavesere oku muna ovito vyao otjo vikarerere nu vasere oku ha¿asana ounane,” Kazapua matja. Na pambarere ondekasaneno mo zo mbongo wina tjinga oyo airi ongurameno yo horomende. Tjingetjo matja ozombongo wina zena ousemba wo kurira o u ÿepo wovira vyo porotika vyo nÿero yawo nawina oku kara no va muramenepo wazo ozeni mo porotika. Korusineina matja ehi otja tji marii komatoororero mo ma yandero womweze mbu mauyende, Tjikukutu tjiyeri 27, ozo mbongo otji zasere oku kubmira otjitjitwa ihi.



