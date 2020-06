“Wari omukazendu wapeke,” O Mwara ko Mwara Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Oo Tjipangandjara veraka ro Tjiingirisa vetja kongotwe yo mu rumendu auhe omunandoneno kwa kurama omukazendu.

Tjikweya kombara yo Nguatjindu yo Uhonaapre Wondjiwo yOuhona wa Kambazembi, Sam Kambazembi, eye mo vi ¿enge peke peke, nu tjinene mo ngurameno ye ngweriraisa otjo murumendu omunanÿo¿eno, kongotwe ye kakwari omundu warwe pendje no muyaruke Omwara Veindira Uaripii Kambazembi. “Wari omukazendu wa peke, wo rusuvero, ohange no ndjora,” Ombara Otjitambi yOvambanderu, Aletha Karikondua Nguvauva, eye omuni wina Omwara wOvambanderu, ma ze mburuka omukwao nao. Eye wa kara popezu nomuyaruke Omwara mo ku riangera ombara ongwao no zo mbongarero zao otjozombara aa pekara ombara yarwe yotji Kambazembu, nguri omuyaruke Omwara ngwa ri omutumbure omunamasa wombara nombara. “EÞupa, nepanga re,” nomwiihamwatima ma zemburuka amatja eye u huhumi¿a avehe mbawirwa onÿiro kutja ihi tjivehina oku yenena oku rundurura, ngave yakure. Naweza ko kutja ombara ngaitjiwe kutja ovarwe ovengi vatirwa posia ndinondi okuveri veno mwinyo. “Ee ma parura mbu ma ve ningire, ne ve Þunÿura kutja ve tange ye, inÿo’ zosewa ma hupisa, n va hepundundu ma Þakamisa,” Ombara Otjitambi yOvabanderu wa huhumi¿a ombara ongwao. Amatja Ombara nga iyakure kutja tjitjatjitwa nandarire kovasuverasane tjimuna wo tjitjitwa. Ombara Otjitambi watja eye omunni mai kOkakarara ma Kakara punomukwao mena ro kutja ondiro irira ondeu oruveze indo omundu ngunda aehiya pakwa okutja otjimavanga oku kakara puna otjiwana tjo Nguatjindu tji tja Þiziwa oruhoze.



Kae Matundu-Tjiparuro

2020-06-26 09:14:59 | 3 days ago

