Zamwee mo zo mbosa za kuruwo mitanda- Tjeja Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Okalkpana- Kombunda yo zo mbura o 30 nÿeri ozo mbura ehi ndira kutuka nai ngunda otjiwa¿a tjina onyota ka tji yakowa.

Imbwi o u mune wo mu tanda, Jarii Tjeja Tjatindi. O u mune imbwi Tjeja we u yandjere muno po ma yandjero wo ndjozikiro ku Noag Tjatindi katjisupi. Tjinene Tjeja o u mune imbwi we u hungamisira naimba nai mberi morukosi ro ku kondjisa oku toororwa otjo va varekwa vo vira peke peke mo ma Toororero wOtukondwa nOzongomainde mo ma yandero wombura indji. Tjinene wa hungamene omitanda vya Pukiro mbiri mo rukosi indwi mo Swapo tjimuna Pakie Pakarae, Iritjiua Murangi na Ileni Henguva owo mbari po mbakero indji. Tjeja wa tjere otjomitanda oruyaveze kutja oro Karukondua Komatoororero ka Pukiro poo orwehi arihe, nai ruri mo make wawo, nu mEpukiro wo va rarakane wo tji havero tjourata avehe, muwo mu muna omitanda vitatu imbi mbya tamunine komana.

Tjeja wa tjere omuyaruke Noag Tjatindi iumwe wo vandu mbaa ve mu undura kutja ma sekame otjo mutanda nu matjite tjimwe poo tjarwe oku tunduuza ehupo rawo. Munao wina omitanda tjimuna oo Pakarae, Murangi na Henguva otji vyasere oku penduka mo zo mboÞu zouvi no vipo tjapo avi ha ka yenÿimuka apa kapitwa. Matja omitanda vyasere o ku sekama no ku hara ovitjitwa pendje no ku kara po mambo ngu vi kara nawo po zo nÿiro nu nge ha kongorerwa iyo vitjitwa. Ndoovazu ka vi sekamene oku tjita otjiwa¿a tjao matjirire tjo mambo motjinyo uriri ngunda omahi watjo a ye pundwa omu tenya no u Þuku. Matja tjimuna omahi ovakuru ngu va yekerwe kehi yozoveta nÿaripo oruveze indo mo huurire yehi rOvandoitji, tjingetjo omahi ndinondi ye u hara ama ye umwa kehi yo zo veta tjingezo ozo nai nÿahingi ozombura no zombura nÿazu kozo mbura tjimuna inÿa ndu ma ze utire mo 1800 mo ru veze ro vaÞi no va kuru.

Tjeja matja otjiwa¿a tja hungamwa no ku tandwa iyo vi wa¿a vyarwe posia otjo otjini otji tjirisera otuhoro no ku panÿera po zo mbosa za kuruwo ngunda ehi ama rii. Omahi, mu muna ehi rotjizeero ku ndinondi otja ku Tjeja onga sere oku rira omapu otjiwa¿a, nu tjinene omitanda tjimuna eye no va kwao kuvasere oku hungirira pendje no ku kara mo vi posa mokati katjo otjini. Matja mo ma hi nge kamburwa kehi yoveta muna ovature va Mauezonjanda nai mbaundurirwa ko zo hiriro zatjo kehi yo tji wova tjo me kurisiro. Posia ngunda owo avasere oku rira ovandu mbu ma ve handurisiwa rutenga kuwo ka ku ri purirwa owo va ka rira ovo mo rupanda.

2020-03-06 09:28:46 | 9 hours ago