O Komumbonde tja Pukiro matjivanga ehi ro zo farama nye tjikweeka zekotoke kutjo

Otjomuise-Ma pe munika ayo na ngwari ongendo mo kati ko vakwatera va Namibia kahi ro tjizeero porwe nu ngwari mo kati kaimba mba pandjara ehi rao ro tji zeero mu na va rwe mba pa ndjara ehi mo ru veze ro huurire ku vaundurirwe iyo ohoromende yo huurire yo mbangu yo tji vara ya South Africa.

O Komusara yo Ngonÿononeno mo Maheya Wowini Wehi Rotjizeero no Mayaruriro Waro Koveni, Omandaha o tji ya utire no ku zuva mo u paranga wehi arihe o ma heya wo wini wehi ro tji zeero. Ko tjimbumba tjimwe tjo Komusara tjitjari mo Maheke mOkarukondua ka Pukiro mo Mauezonjanda Oritjavari, ovature va Komumbonde kehi yo miÞiri onguru nai ndja twa o tjiyoke pehi, Nicodemus Ueritjitavi Hoveka, va raisire kutja mo ru veze ro huurire ehi rao tji va rakondwa a ririsiwa o rupa ro zo farama zo ze hi ra peke mene ya Komumbonde.

Hoveka wa raisire ko tjimbumba ihi, tji tja na nenwe iyo ka ¿epo o ka kuru kOndjuwo yOzoveta, Willem Konjore, kutja otjimbumba tjo tjo rongo tja wo ka tji supi tja ko nÿononeno mo va kuru vo tji rongo mba sewako tji va vao nai mba tjindira ko virongo vyarwe. Muwo tja zuva kutja mo zo mbura inÿa oo 1944 mweere ova Þuta vo vapa mo tji rongo tjao o ku ningira o ma turiro, o meva no maryo. Harukuru o ku za no ku pewa omaryo mo zo mbura inÿa o 1953 nganduu ko 1955, no meva, a vetura nu kombunda avenana ozo nÿarata o ngo ndoroka no maryo wawo, owo wina ngari omaryo wa Komumbonde. Ehi o ngondoroka no maryo wawo indi nda na nwa ozo ndarata nu munao ari korondonwa, ra rira ozo farama zo mu Þuta o mu vapa wo fano ya Koekemoera nÿeri Omuramba, Final, Final 1 and Geluk Water.

Onÿero yo va ture va Komumbonde imba o kutja ehindi nda rira ofarama ri kotorwe ko tjirongo tjawo tji nene pare. Omandaha o tji mbumba ihi mo Maheke tja utire me Pako, Oritjatatu tjari mOtjombinÿe, Erero mo Mongua nu ndinondi tjiri mo Tjinene.



