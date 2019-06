O vatuta va Pukiro varaisa ombango nawa mo ma hongero

Omauezonjanda- Ko uruvi we nambano mbwa kurupa oma hongero wo uÞuta atja ye vatera no ku rira ohepero ndoovazu maye karako otjikando no tjikando no ku hina oku porera, umwe wo va Þuta mbari po ma hongero otji veke tji tja zuko muno mazeri nao.

Ebson TjiÞunga, omu ture wa Tjijarua tja Pukiro eye wina nguri omunane wo mbazu otja imwe yozo rata mo u honapare wo mbazu wa Tjimana, i umwe wo va Þuta vo tji varo otjiwa tjo va Þuta mbari po ma hongero wo va Þuta wo ma yuva yevari muno tjiyari ye tano na yane komweze imbwi muno kehi yo rutu ro va Þuta rwa Pukiro indwi o Eastern Epukiro Farmers Association, o u supi o EEFA. Operesidenda yo EEFA, Katjinduu Tjahuha, wa raisire ohange no tji varero tjo va Þuta mba ka rere po ma hongero inga o u re wo ma yuva ye vari inga owo ngari ama ye wo mbororwa iyo mu ungure wo Mbaanga yo Tutumbo no Vikunwa, no nongo mo tji tamba tjo u Þuta, Erastus Nďanduu Ngaruka.

“O mahongero tji muna inga ya sere oku kara ko e yuva a rihe poo o tjiveke a tjihe,” TjiÞunga ma zeri nao kutja owo mba rira ova nene nu vo u ruvi na mbano mbu ha tiza o vina o rure ko mbunda yo ma hongero a yehe ngu va kara po kutja ve ze mburukisiwe imbi mbi va hongwa oru veze no ru veze kutja ndinondi ovyo vi ka rere mo vyuru na mo u ri zemburuka wa wo. “Ovi¿a o viwa. O va tuta ve ri hongo o u veruke wo vi na mwinyo no ku tja o u rumbu nga ve uzare vi no ku u tjinda, na wina ondjara,” o mu Þuta wa Kalkpana o serekaze Erika Kazapua matja.

Ngaruka wa tarere ko ndunge yo ku tjinda o u rumbu; oku tjinda omaryo no u veruke wo vi na mwinyo. Wa tjere kutja o tji na mwinyo tji sore o ku kwata nawa o mu tuta maso o ku tji tumba nawa. Ihi ma tji hee ko ku tja maso ku kondja ku tja tji rire o tji veruke no ku tjurura o mitjisie na wina po nap u tjiri per ire o pa kohoke no pa veruke; tji pe we o vi kurya mbi ri vyo no meva; no ku tjindwa nawa. Tjingetjo o maryo ma yeso o ku nanwa nawa pu ma pe hee kutja o mu Þuta ma so o ku tjiwa o omburo yo ma ryo we no ku ye tjinda kutja ye tutumuke tji yak u ruruka na wina o ku yepa o ru veze ro ku suva. Wina o o ndengu yo ngaro ye hi ro ma ryo ma iso ku pwisiwa; o mahwa a ye tjururwa; o u rumbu a u rongererwa no zo mburo zo ma ryo oru veze aruhe aze kara ama ze tarerwa.

O ku tara ko u veruke Ngaruka ma yandja o ndunge yo kutja o va Þuta aruhe ve panďere po ma zeva wo rupa ro u veruke wo vi namwinyo no ku tja o vi namwinyo aruhe vikare mo ndondo yo u veruke yo ko mbanda no ku kongorera o ma ryangero wo vi namwinyo. Tjingetjo o mu Þuta auhe ma so ku kara no ndendo yo vi tjitwa tji mu na o ku nana o ka renda ko u veruke wo vi namwinyo ko ku tja vi ye ndwe o hapo; o ku tjurura o u puka; ku tja po na pu ma pe u ngurirwa o u Þuta o pa kohoke no ku kara no u hatoi wo u veruke wo vi nawminyo vye.

Nga hino tjimwe otjiwa po ma hongero inga o tji varero tjo ko mbanda poo otjiwa tjo zo serekaze nďa ri puwo nu nďe ha ri ku mwi nu ngwari nďa ri no rupa orutwe no ha mbwaraka¿a ondwe mo tji hungiriro, ko ru seinina oma hongero ya patere no ma raisiro wo ma hina yok u kweya out karakaka na varwe oku tu ungura mo vi riwa vyo vina mwinyo.

2019-06-14 11:09:32 19 hours ago