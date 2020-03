Otjinene tja twapo omazeva wo ndjururiro yo Corona Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise-Kapena ovandu mberi kombanda omurongo ma ve yandjerwa okuhita mo zostora tjimuna o Shoprite no Pepa motjikando oku randa.

Inga iyemwe yo ma zewa nga tjivisiwa iyo Orata yOkarukondua Komatoororero ka Tjinene, Erwin Katjizeu, Oritjavari oku tuurungira mOmurari Wondjivisiro Ombaranga. Matja owo vatara mo ku tja mo ma unguriro ve tanaure ekwamo nu munao otji va hungire kuna ozonganda ozo randise zovi¿a mo tjihuro tja Tjinene no tji va twapasana nazo kutja mo tji kando mu ka ngamwa onganda mu hite ovandu omurongo uriri ve ha kahane oku randa nu vepite muhite varwe. “Nu imba mba sewa pendje wina ave kara mo tjimbumba nu nga ve pasane oruveze kutja ngu ma hite ou¿e,” Katjizeu matja.

Matja kutja ovandu ovengi ave ho wo ronganene pona pemwe otjina tjiva kambura ketupa no zo nganda ozo randise ma ze tjiwa nu imwe yazo indji o Shoprite Omahandaha tjandje ya utu oku ungurisa ezeva indi. Tjingetjo oo potuveze two ma pangero ma pe kondjisiwa kutja ovandu mbu ma ve pangwa verire omurongo mo tjikando no kutja tji ma veya poruveze ro ma pangero ve kare no ndjeverero tjimuna oku hwikika omake na nao. Katjizeu ma ra kiza ko tjiwa¿a kutja omutjise imbwi kamanyando okunga uri nu nai wina wa tunu komundu wa Namibia omuzorondu no mahungi inga ngaa yetja kauna oku tuna kovandu ovazoozu, ngeri omaindjambo, kayena owatjiri nu munao otjiwana otji tja sere oku ri tjevera put ja yanda. Ma ra kiza ko tjiwana arikana oku ri koha mo make nu munao kwiimba mbehina omeva otja ningire ongomainde kutja po ma turiro inga ozohambe petuwe “o u tipi tapa” kutja omundu auhe ma yenene oku rikoha mo make oiri ndji maso oku rikoha mo make.

Munao Orata Katjizeu mo ngondjero yok u tjurura omutjise imbwi wina mbu ma utjiukwa otjo Covid-19, otji ma ningire otjiwa¿a atji hakara pamwe mo vimbumba nu munao wina otji ma veungura kumwe no porise ya Namibia okutjevera ovandu ave hakara mo vimbumba ovingi pamwe tjinene potuveze tjimuna po Mutiwomayova pu pe woronganena ovandu mo vi mbumba ovingi peke peke ovinene. Okutja oporise munao otji maisapo ovimbumba imbi mbiri pamwe. Tjingetjo imba mberi po u pana wao, Orata Katjizeu matja nga sve kondjo kutja tji ma veziki pekare omeva ngu ma ye randata. Wina no ngomainde ma ve kondjo kutja po u pana pe kare “o u tipi tapa”. Katjizeu wina ma ningire kutja ovarumendu no zo serekaze ave ha worongana mowing po u pana a matja kahepero na ra kiza kutja omutjise imbwi omuzeu nu tji mauye kuvaza kuwo mauya otjomuriro.

Matja otjiwana tja Tjinene katjina omasa wo ku rithevera tjinga atjina okirinika imwe uriri. Munao otji meri yarikana kotjiwa¿a oku yandja ombakatwi koma zeva no zo ndjivisiro zo ku tjurura omutjise imbwi na yandja wina okunene okuhepa ko Murari ko ma u nguriro wawo puwaanda oku yandja ozondjivisiro ohunga no mu tjise imbwi na took wina ihi otjiwana oku puratena kozo ndjivisiro tjinene ohunga no me ritjindiro. Katjizeu noho wa rakiza nomasa imba mba i sapo omutjise imbwi o miÞuka vyao kutja owo ka mu tjise omuyande ma u zepa ovandu. Tjingetjo wina ma rakiza kutja Otjinene otjihuro tji tji nyinganyinga tjinga amu kapitira omatemba oma tore wo mi twara no mu tjise imbwi kaumunika tjinga a u yenena oku tara nandarire mo zo tite. Mu nao otjiwa¿a otji tja sere oku kengeza tjinene.



