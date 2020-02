Ozomahina zo ma toorore no kuhina ouvapira opendje noveta Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Otjombongariro Tjokombanda Mbanda tjo ma yarurakisiro woviposa mo Namibia, matji tja tjari nousemba wo ku tara motjiposa o mu rikuramenenepo, Panduleni Itula, novakwao vovira ovipirure vyo porotika, mu varwe ovengi, tji va hungamisire o Minister yo Mekurisiro Wovihuro Nokozombanda, Ohahende yOhoromende nOtjirata Tjomatoororero tja Namibia.

Oritjatatu otjombanguriro ihi otji tja yandjere oumune watjo motjiposa ihi kombunda yo ku puratena kozo hahende zo vatjite vo maningiriror kutjo, zoo Itula novakwao, no va zirire kotjiposa ihi o Ministeri na varwe. Otjiposa ihi tja haamene tjiyari. 17 ko mweze mbwazuko. Oritjatatu otji tja yandjere oumune watjo. Otjiuru tjo va pangure vo ko mbanda, Peter Shivute, komurungu wa raisire kutja omatorokero omakwa¿i we zeva o 172 rOveta yOmatoorore yo 2014. Ezeva indi rina otji¿a no ondiero yo Ministera yOmekurisiro wOvihuro oku hina oku ungurisa ezeva rOveta yOmatoororero yo 2014 mo u mbomi wayo. Otja ko va zirire kotjiposa ihi kaisere otjiposa ihi kehi yezeva indi katjisere kutja tja yeterwe ko tjombanguriro itji nungwari tjaya kotjombanguriro tjo Kombanda.

Oo Itula vahitisia otjiposa ihi kehi yezeva 172 ro veta yomatoorore ndjitja “kangamwa omapiririro ngatjama kovivarero poo tjitja piti mo ma toororero wo peresidenda mayeso okuya komurungu wo Tjombanguriro tjo Kombanda Mbanda, tji tjiri otjombanguriro otjitenga no tji seinina”. Kutja katjina ousemba wo ku tara motjiposa ihi otjomanbungiro matjitja oumune wo va pirure votjiposa kauna kuhitasana nembo indi “kangamwa”ndIri mezeva indi nu wina nu tjingetjo oumune mbu ma u pitasana norutjato nongaro yongunÿeveta no veta yo ma toororero ndji kondjisiwa okunyomonwa. Wina nandarire kutja ovaningire vaso kutja va pirura ondiero yo ministera indji rukuru komurungu wo ma toororero, mena rounahepero womapu mo ngunÿeveta, o ma ningira inga ngu ma yetjemene nayo, otjiposa ihi tjasere oku puratenwa nomapu inga aye hara ondiero. Okuza no ku zikamisa nao otjombanguriro otji tja munu kutja ondiero yo ministera yo kuhina okuunguisa omazeva woveta yo ma toorore otja tji ma ye tjama nozo mahina zo ma toororero nungwari nokuhina ouvapira wo kutja ovandu vatoorora vi, kaina masa moveta. “Omaungurisiro weheya ‘okuza ko’ mezeva 97(3) rahee kutja omaungurisiro wozo EVMs [ozo mahina zo ku toorora] kehi yezeva 97(2) ma ze yenene okuungurisiwa uriri indu ndoovazu ezeva indi o 97(3) no (4) zOveta raungurisiwa,” Shivute matja. Ma weza kutja ezeva o 97 ezeva orupa okuura nu munao omazeva wo kehi (3) no (4) aa yehepwa oku tuwa mo maunguriro pamwe no ma zeva yevari omatenga.

Ohunga no maindjambo wo kutja mwari ozo haviho mo ma toororero mena ro ku hina kuungurisa ouvapira puna ozo mahina zo ma toororero, otjombanguriro ma tjimunu kutja kapari no u hatoi wo zo haviho inÿa poo wo kutja ozo zatunine pup e tapi ko ma toororero wo u peresidenda. Munao otjombanguriro no u rizemburuka we Artikeri 25 ro Ngunÿeveta ya Namibia, no vinenge vyarwe mo ku wisa omitima vyo vaningire pehi mo mwano mbwa pwire tja pandere oku hina okunakaura omatoororero inga no kutja nga ye yarukirwe po. Posia ohunga notjimariva tjo tji posa otjombanguriro tjeri zuvisire no ku rikahurura kutja nandarire ko kutja ovaningire kanaa vatonene okuzuvisa otjombanguriro oku nakaura omatoorore wo u peresidenda no kutja nga pekara no ma toororero warwe, owo (ovaningire) va raisire otji¿a otjinanÿengu mo ngunÿeveta tjokutja pasere oku kara ombangu pokati komasa no mausemba wo tu tavi peke peke two horomende. Munao otjivasere kutja otjimariva ihi katjisere okurobnda kuwo eveyerike. Mena rokutja vari no nÿoneno munda umwe owo (ovaningire) kave perwe okusuta otjimariva atjihe tjo tjiposa tjavo nungwari kombanda yohinga yatjo ma tji sutwa iyo vazirire poo ovapirure vo tji posa ihi.

