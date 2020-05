Sure zompe nazihoroka udigu wokulirudika vanona monkondwarongero John Muyamba National Kavango East

Rundu – Moomu tupu yakara asi nkenye mvhura sivaruro sovanona kuna kuzeruka modoropa zaRundu, nosure nkenye mvhura kugwana vanona wovanzi kupitakanena, eyi yatwaredera asi nosure ditameke kutulisapo nonkondwa rongero doyipereki omu navarongera vanona vavanzi owo. Nosure ndi nonkondwa dokuzura unene vanona kapi adi wapa kuronga nawa, kukara varongi wovanzi ntani mavango gokulivaterera kukara udigu unene, yipo asi tuna hara kuwapukurura ukanguki, yimo ana kutanta ogu katupururagerere nokutanta asi Rundu kuna pumbwa nosure doprimere dokusika kwantatu ntani sekondere zimwe hena yipo tukwase udigu ou wovanona wovanzi. Nampili ngoso nye epangero ndi asi ministeli zerongo zatameka kudika sure korukanda rwaSauyemwa, sure ezi ngazi kara nononkondwarongero dokusika ko 16 ntani mbali derongo lyontateko ntani evango nye lyegendeso ndi asi mberewa. Kudika sure ezi nare yatameka neyi tuna kuhuyunga ngesi kampani zina kutunga nonkondwa edi kozili nare kooko kevango. MoRundu kuna kara asi sinzi sonosure kwapitakana sivaro sovarongi esi vana kara naso ndi sokutanta asi nkenye murongwa gahepa kukara monkondwa rongero novarongwa 35, ano apa tuna kuhuyunga ngesi nonkondwarongero dimwe kuna kara novanona wokusika ko 80. Petameko tupu lyomvhura zeezi, mukurona gerongo momukunda Kavango zoupumezuva Fanuel Kapapero kwatente asi mukaro ogu gokukara asi vanona kuna varundike monkondwarongero momudingonoko kwaRundu vayidimburura momunene. Age katanterere mugavi nombudi ogu asi awo kuna kara negano lyokukatunga nonkondwa rongero dononzi vagusepo eyi yokurundika vanona monkondwarongero zimwe tupu. Momapuragero mvhura zeezi, Kapapero katente asi egano simpe kuna karapo eli vapulisira nare vatungeko sure zimwe korukanda rwaNdama paapa tupu ministeli nazigava yimaliwa. “Ose kwatura mahundiro getu nare komberewa zonene omu twahundira asi vatungeko nosure dimwe unene modoropa. Ose kurugana nkenye apa yininke oyo, nsene asi siruwo seyereko lyoyimaliwa sina kuwiza, oyo kwayitente mwaMurongagona mvhura zeezi. Kapapero katente asi hawe awo vana pumbwa kutunga nosure moRundu yipo vagusepo udigu ou ntani kugwedako nonkondwarongero kwedi vakara nado nare nye yelike oy okapi tayivhuru kugusapo udigu wokuhoka vanona mononkondwa rongero. -jmuyamba@nepc.com na

2020-05-07 09:28:01 | 15 hours ago

