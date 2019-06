Tja Kapuuo nga tji ningire o ku sembamisa o ma zemburukiro wOmbara o ku zamba

Otjomuise- Otjomundu ngwari o mbombota nu ngwa seko ovi hando no zo ndambo ozongote, eye ka the zemburukwa ndino.

Munao omu yandja ndunge ko Ngooneya ya Maheke, Pio Nganate, opu ma munine ohepero kutja eyuva ro mazemburukiro wo mu yaruke Ombara Otjitambi yOvaherero, Clemence Kapuuo, ri yandjwe ko tjiwondo tja Kapuuo oku ri sembamisa. “Ingwi yari omurumendu ngwaa tjiukwa oku rambera o hange no mbwaneno nu ndinondi eye u ze mburukwa mo mwano mbu haraisa o hange no mbwaneno kaa tjiukirwa,” Nganate matja oku yauza ku tja ongwaye tji ma vanga kutja otjiwondo ihi nambano tji tja utu oku sembamisa oma zemburukiro wo muyaruke Ombara Otjitambi Kapuuo.

Nganate wa ningirire otjiwondo ihi nao pe yuva ro va Þuta ndi tja sembamisire pun a o Feedmaster me tuwo ro tjiwana ro me rinaneno mo Tjinene Orovyungura ndazuko, eye pari o mu paturure wo vo tjitwa mena ro Ngooneya. Munao Nganate otje pesa ko tji wondo oku hungama o PDM no u Honapare wo Mbazu wo Vaherero kutja oku zamba otjo tji sembamise o ma zemburukiro wOmbara Otjitambi Kapuuo. “Tji mwa pewa zembee ene kourike wenu ku mwe rikuta no mauvange ye¿u ko u rike we¿u nu mu yete pamwe ave yevari oma panga no vana vita kehi yo mu tutu umwe no ngondoroka yo tjitihe tjimwe,”Nganate ma ningire. Ma tja ihi o tji¿a tji ma kambura kutja ma tji yenene o ku tjitwa ku ku heri ndinondi na ngwari erero tji ma tjiso ku tja tja tjitwa rukuru o ku tjita o tji¿a tja peke ihi iyo vandu v aka uriri o ku tjitira ko mundu ngwari o wa peke. Mu nao Nganate otja utu o ku undja o ku ¿angwa ko ma zemburukiro wo Mbara Otjitambi Kapuuo.

Ma tja ombazu no ngaro no vi tjitwa vyo muhoko o hepero mena ro kutja vi raisa ku ma tuzu na ku ma twii. Ovyo vyasere o ku tu zemburukisa imbi erero mbi twa Þona muvyo, o zongondjero zetu ze rero no ku tu tongamisa omutima

No ku tupa o masa o mape no ku tuundurira ko u yere. “O mbazu no ngaro no vitjitwa vyo muhoko ma viso o ku kuna mwete o mbepo yokutja ete tur ire mbuturi, o ku risuvera no ku ritenga no ku tupa onduri yetu yap eke no mbwa varwe o ku horerako,”Nganate matja. Matja ape kara o mbitirapo ka ngamwa yok u hina ku suvera no ku ungurisa o mbazu no ngaro yo vi tjitwa vyo muhoko. “Ndoovazu ma tu zemburuka kutja ka turi mo ka koverwa ketu oveni nu ngwari tu hupa puna ovandu varwe vo mbazu no vi tjitwa vyo muhoko wawo kuwo wina ndjiri o hepero no mbwa no huze ete wina ndji twa sere o ku wongata no kwiivara,”Nganate matja.

