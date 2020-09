Epukiro riri mo tjikamba otjizoozu tjo zo ndiro Kae Matundu-Tjiparuro National Khomas

Otjomuise- Epukiro rawirirwe iyo tjikamba otjizoozu tjo zo ndiro zovature varo novandu mbaungurira otjiwana tja Pukiro mo zo ndondo novito peke peke owo avehe mbu ma vesivisiwa mOkarukondwa kOmatoorore inga omayuva wo ma suviro inga.

Muwo muna ondangere yOvambanderu, Amon KenapeÞa Tjatindi; Oserekaze Erika Kaurapua Katjivirue, okuyaruka ovihahambunda komayuva omakuru ngwari omupyuke mo ma tunduuziro wozoserekaze mo ngoropngova nu wina akara norupa orutwe movyoututa mo Eastern Epukiro Farmers Association, ousupi o EEFA na Eslon Ndandona Kavari, ngwa seinine omitiri ponganda ohonge yo viungura vyo ko make mOtjoruuma. Ondangere Tjatindi ndino otjimavaza momuvanda we ove tundu re, omuhoko no vature va Pukiro nawina ovimbumba peke peke pu ma vyundjirwa oku mupa ondjozikiro ndjemupwire ngunda aehiya kasuvisiwa kOmukuruvaro puna Ondangere ongwao, Mainjukuruka Ndjoze. Oserekaze Katjivirue, ngwari okanepo okakuru no ka takame ko Swanu ya Namibia, ndinondi otjasekama okuyenda koye kOkamuzeze oku kayata mo mu vanda we aa mee kusuvisiwa mOtjimanangombe puno’ muhona we Afas Koviua¿a Katjivirue.

Oserekaze omuyaruke Katjivirue, iumwe wovandu o 200 womana ngeri mo ma kuruhungi wa Namibia ngatjitwa pokati ko zo mbura inÿa o 1953 no 1954 mo Namibia arihe, oruveze indo ndaa ri tjiukwa otjo South West Africa.

Onganda omboronganise no tjange yo ma kuruhungi wa Namibia, indji o Basler, ndjiri mehi indi o Switzerland, puna oruwano rwa Namibia ro zo nganda zo ma mbwikiro woviune no ma tjangwa wo ma kuruhungi, nai zena otjiungura tjo ku vasisa omatjangwa no ma raka wovandu imba o 200 kotjiwa¿a tja Namibia na ko vikutu vyao mo ndando yok u handjaura omatjangwa no ma raka inga ouparanga kutja ovazamumwe wawo naiho tjiwana atjihe tji ve zemburukire ko na tjihevezembi.

Oruveze indo oserekaze omuyaruke Katjivirue tjandje u tjiukwa otja Erika Kamuborona. Mo mana wovandu imba mapeya tjiva nai poo ovenigi vao mbeheriko, nu mu muna omana womihoko peke peke, mOvambanderu nOvaherero muna omana tjimuna Monika Komomungondo, Tusnelde Kujenda¿I, Leonhard Kuhanga, Andreas Kukuri, Priscialla Kuvare, Nehemia Mbamba, Adleheid Mbuaondjou, Adelheid Muhipa, Mungunda Gotlob na Asnat Mutanga, Tjandjambi ua Butanga, Erika Tjihumino, Konstanze Tjiposa, Gottlob Tjiriange, Andreas Tjtonderu, Aaron Tjomba (e?), na varwe ovengi.

Omboronganisiro yo ma tjangwa no ma4raka inga, ndji ma i tjiukwa otjo Mboronganmisiro ya Damman iri ponganda indji o Bassler mo Switzerland nawina mo nganda yombwikiro ya Namibia ndji tjiukwa otjo Namibian National Archives. Omatjangwa inga ma ye vazewa morungovi indwi: https://namibia1953.com/ poo ngu ma hepa ombatero mayenene oku tona ongoze ko muyozikwa Jahanika Hengombe: 0816188244 poo oku muhindira orutuu oku tuurungira moru ngovi ko: museums@iway.na.



2020-09-25 10:59:27 | 8 hours ago